Kis Pőstyén válhatna Nagymegyerből, de most még a fürdő is alig bír megnyitni

A koncepciót, illetve a rá kapcsolódó szándéknyilatkozatot Balázs Péter független képviselő terjesztette fel az önkormányzat legutóbbi ülésén. Kifejtette, hogy mintegy két éve már annak, hogy különböző szlovákiai fürdővárosokban jártak, ahol betekintést nyerhettek a működésükbe, illetve olyan elképzeléseket gyűjtöttek, amelyek átültethetők a nagymegyeri körülmények közé is.

Ebből született aztán a koncepció, melynek részleteit a szállásadók szövetségének egyik tagja, Varga Martin vázolta fel.

Kifejtette, hogy az olyan városok életét, amelyek ezzel a státusszal bírnak, természetes módon befolyásolja az ottani fürdő. „Szlovákia gazdag természetes ásványvizekben, természetes gyógyvizes fürdőkből kevesebb van” – fogalmazott.

Bemutatott egy grafikont is a fürdő elmúlt tizenöt évének látogatottságáról, rajta egy vonallal az 50 ezres létszámnál. A grafikonon látható, hogy a nyári hónapokban a látogatószám ezt jócskán meghaladja, szezonon kívül viszont alatta marad. Ez a szám viszont egy becslés arra vonatkozóan, hogy a természetes gyógyvizet kínáló fürdőhely státusza az új vendégkörrel milyen számokat eredményezhetne az egész évben.

Eszerint éves szinten legalább 180 ezer fővel emelkedhetne a nagymegyeri fürdő látogatottsága, arról nem is beszélve, hogy a gyógykezelésre érkező vendégkör egy vagy két hétig is marad, és általuk a városban a fürdőre nem közvetlenül kapcsolódó vállalkozások is nyernek.