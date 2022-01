Australian Open: Hazai közönség előtt behúzta a győzelmet a világelső

A hazai közönség előtt szereplő, világelső Ashleigh Barty nyerte meg a női egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte az amerikai Danielle Collinst.

Ashleigh Barty a trófeával (Fotó: TASR/AP)

A 25 éves Barty már megízlelhette a sikert a Roland Garroson és Wimbledonban - és párosban a US Openen is -, Ausztráliában viszont előzőleg 1978-ban diadalmaskodott hazai játékos Christine O'Neil személyében, akit külön köszöntöttek az idei felvezető ceremónián.

A közönségkedvenc Barty az idén imponáló magabiztossággal menetelt el a fináléig, ugyanis az előző hat meccsén összesen 21 gémet bukott, az adogatását pedig csupán egyszer vesztette el. A leggyengébb szettje egy 6:4-re megnyert játszma volt a nyolcaddöntőben az amerikai Amanda Anisimova ellen. A queenslandi teniszező - aki egy ideig profi krikettjátékos is volt - legutóbb tavaly szeptemberben kapott ki a US Open harmadik fordulójában, s az idén megnyerte az egyik felvezető adelaide-i versenyt is, így tízmeccses veretlenséggel büszkélkedhetett.

A három évvel idősebb Collins első GS-döntőjére készült azok után, hogy 2019-ben elődöntőt vívott a Melbourne Parkban, 2020-ban pedig negyeddöntős volt a Roland Garroson. Tavaly áprilisban komoly nőgyógyászati műtéten esett át, júliusban viszont már az elődöntőig jutott a budapesti WTA-tornán, majd megnyerte a palermói és a San Jose-i viadalt is.

Barty és Collins korábban négyszer találkozott, az első három meccs az ausztrál sikerével zárult, akinek ugyanakkor intő jel lehetett, hogy tavaly Adelaide-ben 6:3, 6:4-re kikapott floridai riválisától.

A szombati csatában - amely a koronavírus-járvány miatt félház előtt zajlott - mindkét fél hozta a szokott stílusát: Barty türelmesen irányított az alapvonalról, míg Collins elemi erejű ütésekkel igyekezett gyorsítani a labdameneteket. A 27. kiemelt amerikai - aki eddig két szettet vesztett Melbourne-ben - 2:3-nál egy váratlan kettős hibával elbukta a szerváját, az előző három mérkőzésén amerikait búcsúztató ausztrál pedig 32 perc elteltével egy ásszal lezárta a játszmát.

A folytatásban Collins - aki ezúttal sem ült le a térfélcseréknél - egyre hatékonyabban bombázta riválisa térfelét, és negyedóra alatt 3:0-ra elhúzott. A világelső némi meglepetésre továbbra sem nyugodott meg, kereste a játékát, az amerikai viszont 5:1-nél elbizonytalanodott, sorra jöttek a rontott ütések, és 5:3-nál sem tudta kiszerválni a szettet. Ettől Barty újfent erőre kapott, bátor játékkal kiegyenlített, majd a rövidítésben már egyértelműen ő volt a jobb.

A harmadik Grand Slam-döntőjében a harmadik diadalát begyűjtő Barty pályafutása 15. serlege, a Daphne Akhurst Trófea mellé 4,4 millió ausztrál dollárt kapott.

EREDMÉNY:

Ashleigh Barty (ausztrál, 1.)-Danielle Collins (amerikai, 27.) 6:3, 7:6 (7-2)

Az elmúlt tíz év döntői:

2011: Kim Clijsters (belga)-Li Na (kínai) 3:6, 6:3, 6:3

2012: Viktorija Azarenka (fehérorosz)-Marija Sarapova (orosz) 6:3, 6:0

2013: Azarenka-Li 4:6, 6:4, 6:3

2014: Li-Dominika Cibulkova (szlovák) 7:6 (7-3), 6:0

2015: Serena Williams (amerikai)-Sarapova 6:3, 7:6 (7-5)

2016: Angelique Kerber (német)-S. Williams 6:4, 3:6, 6:3

2017: S. Williams-Venus Williams 6:4, 6:4

2018: Caroline Wozniacki (dán)-Simona Halep (román) 7:6 (7-2), 3:6, 6:4

2019: Oszaka Naomi (japán)-Petra Kvitova (cseh) 7:6 (7-2), 5:7, 6:4

2020: Sofia Kenin (amerikai)-Garbine Muguruza (spanyol) 4:6, 6:2, 6:2

2021: Oszaka-Jennifer Brady (amerikai) 6:4, 6:3

2022: Ashleigh Barty (ausztrál)-Danielle Collins (amerikai) 6:3, 7:6 (7-2)

(MTI)