Egész nap talpon a hivatásos és az önkéntes tűzoltók – Dunaszerdahelytől Somorjáig kidőlt fákat, leszakadt faágakat távolítottak el

A reggeli óráktól számos helyre kaptak már riasztást a dunaszerdahelyi járási tűzoltók – leszakadt faágakat, útra vagy épp villanyvezetékre dőlt fákat kellett eltávolítaniuk.

Forrás: Gelle község, illetve a dercsikai önkéntes tűzoltók Facebook-oldala

Hodosi Tibor, a tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka érdeklődésünkre közölte, reggeltől délután fél háromig már 16 helyre kellett kimenniük. Behívták a szabadnapos tűzoltókat is, hogy biztosítsák az állomások működését más riasztások esetére is, emellett az egyes helyszíneken a közeli falvak önkéntesei is segédkeznek. Munkájukat nehezíti az erős szél, ami miatt vélhetően a következő órákban is akad még majd dolguk.

Személyi sérülés mostanáig szerencsére nem történt.

Reggel hét órakor a dunaszerdahelyi Deichmann közelében az úttestre dőlt egy fa, röviddel később Vásárúton, a Nádszeg felé vezető 561-es úton lévő híd közelében szintén az útról kellett eltávolítani faágakat. Utóbbi helyszínen a nádszegi önkéntesek segítettek.

Ezt követően volt egy kis szünet a viharos időjárásban, tízkor viszont már Egyházgelle, pontosabban Kisbudafa mellé hívták ki őket, ahol a Süly felé vezető 1385-ös, harmadosztályú útra dőlt egy fa, utóbbi helyszínre a gellei önkéntesek szálltak ki.

Fél tizenegykor a Dunaszerdahelyről Hegyéte felé kivezető úton akadt hasonló probléma, tizenegykor Felsővámoson villanyvezetékre dőlt egy fa az erős szélben, fél tizenkettőkor pedig a dunaszerdahelyi Rózsaligetben, az 1369-es számú lakóház közeléből, a járdáról kellett egyet eltávolítani. Egy órával később ugyancsak Dunaszerdahelyen, a Bősi útra szólította a kötelesség a tűzoltókat, ugyancsak egy kidőlt fához.

Mindeközben szintén a járási, somorjai egységeknek kellett kivonulniuk Annamajorba (Miloslavov – Szenci járás), ahol a szél egy tető elemeit szaggatta le. Itt a nagypakai és gombai önkéntesek is segítettek.

A kora délutáni órákban Somorja és Dunaszerdahely környékére kaptak újabb riasztásokat. Somorján, majd Vörösmajorban (Hviezdoslavov) a helyi önkéntesek segítettek eltávolítani a leszakadt faágakat, Úszoron pedig egy kidőlt oszlopot. Dunatőkésen szintén a helyi önkéntesek, Mórockarcsa és Dercsika között pedig utóbbi község önkéntesei segítettek hasonló helyzetben.

Végezetül Gombán szintén megtépázott a szél egy tetőt, Somorja Tejfalu városrészénél pedig egy billboardot, ezekre a helyszínekre ugyancsak az önkéntesek vonultak ki.

Fél háromig hat alkalommal szálltak ki a hivatásos tűzoltók Somorjáról, illetve Dunaszerdahelyről, 9 alkalommal pedig az önkéntesek, egy alkalommal, Annamajorban pedig mindkét testület egységeire szükség volt.

(SzT)