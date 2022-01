A Za ľudí az enyhítések mellett van, ahogy a Smer-SD is

A Za ľudí nem támogatja a további veszélyhelyzetet és a lezárásokat. Ezt Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes mondta az RTVS O 5 minút 12 című műsorban. A Smer-SD alelnökével, Ladislav Kamenickývel együtt egyetértenek abban, hogy fokozatosan el kell kezdeni az intézkedések enyhítését és visszatérni a normális élethez. Ha a szakértők és Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (OĽaNO-jelölt) úgy döntenek, hogy kötelezővé kell tenni a covid elleni oltást, akkor a Za ľudí támogatni fogja őket ebben. Kamenický ezzel szemben nem ért egyet a kötelező védőoltással.

Veronika Remišová (TASR)

Remišová szerint Szlovákiának meg kell tanulnia hosszútávon együtt élni a koronavírussal, éppen ezért hosszútávú stratégiát kell készíteni a járvány leküzdésére. Mint elhangzott, a párt az intézkedések fokozatos enyhítését, valamint a kulturális eseményeken való kapacitáskorlátozást fogja támogatni.

„Ha kiderül, hogy az omikron változat nem tölti meg úgy a kórházakat, mint a delta, akkor fokozatosan lazítani kell az intézkedéseket, és vissza kell térni a normális kerékvágásba."

Kamenický is egyetért az enyhítésekkel, és üdvözli a karantén lerövidítését is. „Ha mindenki otthon maradna, aki megkapta az omikront, a gazdaság összeomlana." Személy szerint támogatná, ha azoknak, akik külföldről térnek haza és leteszteltetik magukat, nem kellene karanténba vonulniuk. „Akik Szlovákiába érkeznek, sokszor tesztelve vannak. Míg azok, akik be vannak oltva – és ugyanúgy hordozók lehetnek – nem kell karanténba vonulniuk határátlépéskor.”

Kamenický azt is hozzátette, hogy nem ért egyet a kötelező védőoltással, és ellenzi a gyerekek mindenféle kényszeroltását.

Remišová az ukrán-orosz határon történtekkel kapcsolatban kijelentette, hogy az egész kormánykoalíció a békés megoldást részesíti előnyben. Szerinte Szlovákia számára fontos, hogy megerősítse védekezőképességét, és felkészüljön minden alternatívára.

A miniszterelnök-helyettes, Ivan Korčok külügyminiszter (SaS-jelölt) és Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter szavai – mint Kamenický mondta – harciasabbak, mint Ukrajna és Oroszország kijelentései. Emlékeztett, hogy mindkét fél azt állítja, hogy nem fenyeget háború.

Megismételte, hogy a Smer nem támogatta az Egyesült Államokkal kötendő védelmi megállapodás elfogadását. Bírálja Zuzana Čaputová elnököt, amiért nem fordult az Alkotmánybírósághoz az ügyben.

Remišová úgy reagált erre, hogy tiszteletben tartja az elnök döntését, és nem fog beleavatkozni a kompetenciáiba, Kamenický nyilatkozatát pedig visszautasítja.

