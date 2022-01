Az OĽaNO képviselőjének háza előtt tüntettek az Amerika- és maszkellenesek

Az aktivisták, akik miatt ősszel be kellett fejezni az oltásokat egy turócszentmártoni nyilvános mobil oltóponton, vasárnap az OĽaNO parlamenti képviselője, turócszentmártoni városi képviselő, Peter Vons háza elé vonultak, de ezúttal nem a járványt tagadták, hanem az USA-val megkötendő védelmi megállapodás volt a téma.

Peter Vons - Forrás: nrsr.sk

A tüntetést Vons álláspontja miatt kezdeményezték, és mintegy 30 vonultak a házához, ő pedig úgy látta jónak, ha kimegy közéjük beszélgetni - írja az Aktuality.sk.

"Nem azonosulok a polgárok eme kisebb csoportjának nézeteivel, melyek szerint a védelmi megállapodás aláírásával amerikai bázisok jönnek létre Szlovákia területén" - jegyezte meg.

A tüntetők felhívására a megállapodás aláírása ellen úgy tekint, minthogy érdeklődnek a közügyek iránt, ennek az érdeklődésnek a módját viszont méltatlannak találja. Az Aktualitynek elmondta, hogy mindig elfogadta mások nézeteit, éppen ezért választotta a párbeszéd formáját, mikor a házához mentek. Úgy véli, csak ilyen formában lehet megelőzni a gyűlölet terjedését.

A tüntetők, akik közül többen a Turóc szabad polgárai (Slobodní občania Turca) nevű csoporthoz tartoznak, a Facebookon is sértegették a képviselőt, némelyikük feltette a kérdést, nem visz-e valaki egy kanna benzint és gyufát.

Szerencsére viszont semmilyen incidens nem történt, az Aktuality szerint civil ruhás rendőrök is megfigyelték az eseményt.

Az említett csoport tagja volt korábban Miroslav K. is, Peter Vons egy barátja, aki az ősz folyamán koronavírus-fertőzés miatt halt meg. Ez a csoport megjelent már boltokban is maszk nélkül, és jártak már az OĽaNO-s Zsolna megyei elnök, Erika Jurinová házánál is.

(Aktuality.sk)