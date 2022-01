Akiknek a második pillére kötvényalapokban van, fele akkora nyugdíjat kaphat, mint a részvényalaposok

Aki indexalapokban vagy részvényalapokban spórolja a nyugdíját a második pillérben, átlagban kétszer olyan magas összegre számíthat a végén, mint az, aki a kötvényalapok (dlhopisové fondy) bízik. Ez derül ki az Uniqua biztosító társaság előrejelzéséből, melynek következtetéseit a Denník E közölte.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

Az Uniqa 376 ezer ügyfelének küldte el kimutatását, melyben szerepelnek a nyugdíjaik becsült összegei is.

Szlovákiában nagyon sokan spórolnak kötvényalapokban, mióta a Fico-kormány 2013-ban lényegében áthelyezte a nyugdíjspórolásokat ezekbe a konzervatívabb, alacsonyabb hozamú, de rövid távon is biztonságos alapokba. Pillanatnyilag az 1,7 millió betétes mintegy 55%-a, 930 ezren spórolnak ilyen módon.

A kötvényalapok ugyanakkor hosszú távon nagyon keveset hoznak, és a biztonságosságuk miatt csupán azoknak ajánlják, akiknek pár évük van a nyugdíjig. A törvény is úgy szól, hogy akinek a második pilléres spórolása esetleg részvény vagy indexalapokban dolgozik, annak is 52 éves kor felett évente 10%-ot át kell emelni a kötvényalapokba.

A kormány, pontosabban a Milan Krajniak vezette szociális ügyi minisztérium egyelőre nem mutatta semmi jelét nyugdíjreformnak, így nem tudni, hogy mit kezdenek azzal a ténnyel, hogy rossz helyen spórol a betétesek nagyobbik fele. Szakemberek ugyanakkor az 50 alattiak számára egyértelműen az index- vagy a részvényalapokat ajánlják.

A betéteseknek egyébként nem kell az államra várniuk, dönthetnek maguk is arról, hogy a második pilléres spórolásuk hol gyarapodjon, mivel ha az állam idén hoz is ilyen döntést, az leghamarabb 2023-tól léphetne érvénybe, és még ki tudja meddig tartani a betéteket áthelyezni. A Denník E azt írja, ez a betétesnek nem kerül semmibe, és nem is bonyolult, gyakran elegendő egy telefon. Az eddigi veszteségek már nem fordíthatók vissza, de még így is sokat jelenthet.

Juraj Cenker, a Pénzpolitikai Intézet munkatársa megjegyezte, hogy ha indexalapokba tesszük a pénzünket, és azután a részvényalapok esetleg visszaesnek, nem kell megijedni, mivel az effajta korrekciók normálisak és hosszabb távon többet fog termelni.

Az alábbi ábrán az látható, hogy minden korosztály átlagban lényegében kétszer akkora összegre számíthat a második pillérből, ha indexalapokban spórol, mintha azt kötvényalapokban teszi:

(Denník E)