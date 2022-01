Kanadában folytatódott a kamionsofőrök tiltakozása, mert oltakozniuk kell, ha az Egyesült Államokba, vagy onnan szállítanának

Hétfőn is folytatódott Kanadában a kamionsofőrök tiltakozása a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi rendelkezések, egyebek között a kötelező oltás ellen. Médiaforrások szerint a hét végén Justin Trudeau miniszterelnököt és családját is elköltöztették, hollétükről nem adtak információt.

Justin Trudeau miniszterelnök - MTI

A "szabadság konvojaként" is emlegetett, több ezer teherautóból álló karaván vasárnap elérte a kanadai fővárost, Ottawát is, a menettel rokonszenvező sofőrök országszerte több utat is lezártak, az ottawai parlament épülete előtt pedig a sofőrök felhívására más tiltakozó csoportok is megjelentek.

A CBC kanadai közszolgálati műsorszolgáltató vasárnapi tudósításában arról számolt be, hogy Ottawa belvárosában több utcát lezártak. Hozzátették, hogy a demonstrációk békésen zajlanak. Kiemelték azt is, hogy szombat délutánig nem emeltek vádat egyetlen tiltakozó ellen sem, a hatóságok pedig azt közölték, hogy nem történt rendbontás, és tartják a kapcsolatot a szervezőkkel.

A BBC brit televíziós csatorna azt közölte, hogy a demonstrálók "megbénították" a fővárost.

Mindazonáltal helyszíni beszámolók szerint több tüntető táncra perdült az ismeretlen katona sírjánál, emiatt a kanadai veteránok szövetsége Twitteren felháborodását fejezte ki, és megszólalt az ügyben Anita Anand védelmi miniszter is, aki szintén elítélte a történteket.

Erin O'Toole, a konzervatívok vezetője találkozott a tüntetők egy csoportjával, újságíróknak pedig a szólásszabadság jogát hangoztatta, mindazonáltal ő is leszögezte: az emlékműnél történtekkel nem ért egyet.

A sofőrök az ellen a január közepén bevezetett rendelkezés ellen tiltakoznak, amely arra kötelezi őket, hogy beadassák a koronavírus elleni oltást, amennyiben az Egyesült Államokba, vagy onnan kellene árut szállítaniuk. A kamionosok tiltakozásához azóta sok, a járványügyi rendeletekkel egyet nem értő ember csatlakozott, a demonstrálók azt akarják elérni, hogy "az élet térjen vissza a normális kerékvágásba".

A demonstrációkon többen Trudeau-ellenes jelszavakat is skandáltak. Maga Trudeau a múlt héten "törpe kisebbségnek" nevezte a tiltakozókat, és azt hangoztatta, hogy véleményük nem tükrözi a kanadaiak többségének álláspontját.

A CBC értesülése szerint a miniszterelnököt szombaton a családjával együtt - biztonsági okokból - elköltöztették.

Kanada mintegy 120 ezer, nemzetközi áruforgalmat biztosító teherautósofője közül körülbelül 90 százalék vette fel az oltást - jegyezte meg a BBC.

mti/para