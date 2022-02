Dániában visszatér a régi élet, feloldanak minden korlátozást

Dánia lényegében felold minden, a koronavírus járványa nyomán elrendelt korlátozást kedden dacára annak, hogy továbbra is sok az új fertőzött.

Illusztráció (Fotó: TASR/AP)

Eltörlik egyebek mellett a maszkviselési kötelezettséget, és az oltási igazolványokat sem fogják ellenőrizni. A nagyrendezvényeket zavartalanul megtarthatják, és az éjszakai szórakozóhelyek is újranyithatnak. Ugyanakkor a be nem oltottakra vonatkozó bizonyos szabályok továbbra is hatályban maradnak.

A kormány a törvényhozás járványügyi bizottságának javaslatát követve visszavonta a Covid-19 társadalmi szempontból kritikus betegségként történő besorolását február elsejével.

Dánia tavaly szeptemberben egyszer már feloldotta teljes körűen a korlátozásokat. A fertőzöttek száma azonban ezt követően megugrott, ami miatt fokozatosan ismét el kellett rendelni a járványügyi intézkedéseket.

A csaknem hatmillió lakosú országban az utóbbi időben tíz- és húszezer között mozgott az új fertőzöttek napi száma. A hatóságok szerint az esetek csaknem száz százalékáért már a koronavírus korábbinál gyorsabban terjedő omikron variánsa felelős. A fertőzöttek magas száma ugyanakkor nem járt kórházak túltelítettségével.

Dániában a járvány kitörése óta több mint 1,7 millióan fertőződtek meg koronavírussal, és 3755-en hunytak el a kórban.



