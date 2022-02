Szövetség: Egyre több terhet ró a kormányzat az önkormányzatokra, de pénzt nem ad hozzá

A Heger-kormány több olyan intézkedést is hozott a közelmúltban, amely kedvez ugyan a lakosságnak, de a megvalósítás költségeit az önkormányzatokra hárítja. A Szövetség képviselői szerint a magas infláció és az energiaárak elszabadulása különben is olyan terheket ró az önkormányzatokra, amelyeket nem fognak elbírni. Szerdán a Szlovákiai Városok és Községek Társulása is a kormányhivatal előtt tiltakozik.