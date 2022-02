LÉNYEG: Figyelmeztetések napja – kapott belőle Oroszország, az oltatlanok és egy képviselőnő is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Cirkusz a parlamentben (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Figyelmeztetésekből elég sok jutott erre a napra, a köztársasági elnök Oroszország ultimátumára hívta fel a figyelmünket, az egészségügyi miniszter pedig arra, hogy hamarosan túl sok beteg lesz a kórházakban. A parlament elnökének ezúttal az egyik kormánypárti képviselőnőt kellett figyelmeztetnie.

Čaputová: elfogadhatatlan Moszkva ultimátuma

Az egyre éleződő orosz-ukrán konfliktus kapcsán több napos hallgatás után kedden megszólalt Zuzana Čaputová is. A köztársasági elnök elfogadhatatlannak tartja Oroszország egyes ultimátumszerű követeléseit, amelyek szerinte korlátoznák Szlovákia szuverenitását is.

Oroszország a többi között azt is követeli, hogy mondjunk le arról a jogunkról, hogy segítséget kérhetünk szövetségeseinktől, ezzel pedig éppen a NATO lényege veszne el, mutatott rá Čaputová.

Persze tudjuk, hogy Putyin valószínűleg nem azért támaszt teljesíthetetlen feltételeket a NATO-val szemben, mert meg akarna egyezni. Az ő álláspontja inkább az, hogy „Látjátok, én próbáltam megállapodni, de ez a fránya NATO nem és nem enged”, hogy aztán széttárhassa a karját és elindíthassa az orosz csapatokat Ukrajna ellen. Ráadásul Oroszország nemcsak Ukrajnát veszélyezteti, hanem Szlovákiától is meg akarja vonni azt a szabadságát, hogy önállóan döntsön sorsáról.

Még egy fontos gondolata volt a köztársasági elnöknek, aki rámutatott: különbséget kell tenni a propaganda és a tények között. „Tényleg el tudjuk hinni, hogy ebben a helyzetben Ukrajna és a NATO az agresszor?” – tette fel a kérdés Čaputová. A tények valóban nem hazudnak: nem Ukrajna támadta meg Oroszországot 2014-ben és nem a NATO hajt végre csapatösszevonást Oroszország határán, hanem fordítva.

Lengvarský: túl sok beteg lesz egyszerre

Miközben a koronavírus-járvány omikronos csúcsa megállíthatatlanul közelít, az egészségügyi minisztérium már lemondott arról, hogy oltakozásra buzdítsa a vakcinától rettegőket. Úgy látszik, a megelőzés nem jött be, ezért ideje felkészíteni a jónépet arra, hogy mi is vár ránk.

Vladimír Lengvarský egy keddi interjúban elmondta, a pozitív esetek száma az elkövetkező két-három hétben meredeken emelkedni fog, február végére pedig egyszerre akár félmillió fertőzött is lehet az országban. Ez már önmagában is hatalmas szám, ennél azonban még ijesztőbb, hogy a szaktárca prognózisa szerint a kórházakban rövidesen akár ötezer koronavírusos páciens is lehet. Akkor pedig az oltatlan covidosak miatt veszélybe kerülhet a más betegséggel kórházba kerülő emberek élete is.

Jó hír viszont, hogy hamarosan megérkezik egy új vakcina Szlovákiába. A Novavax oltóanyagának első 340 ezer adagja várhatóan február 21-én érkezik az országba. Lengvarský szerint ez az új oltóanyag növelheti az oltási hajlandóságot.

Az egészségügyi miniszter valószínűleg nem beszél a levegőbe, ugyanis Németországban már lehet regisztrálni az új típusú vakcinára, és az első tartományi regisztrációs adatok alapján úgy tűnik: több oltásszkeptikus is felveszi ezt a más típusú oltást.

De miben más ez a vakcina, mint a többi?

A Nuvaxovid névre keresztelt oltóanyag nem tartalmaz vírusvektort és RNS-t, hanem ehelyett mesterséges, nanorészecske-technológiával előállított tüskefehérje által fejti ki a hatását. Aki tehát mostanáig tartott a Pfizertől, Modernától, az AstraZenecától, a Janssentől és a Szputnyiktól, az talán most jobb belátásra tér, és hajlandó lesz beoltatni magát.

Fertőzöttek is dolgozhatnak egyes ágazatokban

Eljött hát, amit az egészségügyi miniszter már hetekkel ezelőtt belengetett: a Közegészségügyi Hivatal keddi rendelete alapján a kritikus infrastruktúrában dolgozók és a közjogi méltóságok pozitív koronavírus-tesztjük ellenére is dolgozhatnak, ha a távolmaradásuk súlyosan veszélyeztetné a kritikus infrastruktúra működését. De mi az a kritikus infrastruktúra és valójában kikről is van szó?

Az egészségügyi dolgozók, az állami intézmények és önkormányzatok alkalmazottai, a köztársasági elnök, a kormány tagjai, illetve a parlamenti képviselők is dolgozhatnak akkor is, ha fertőzöttek. Rajtuk kívül a főügyész, a katonák, mentősök, rendőrök, a szociális intézmények dolgozói, az energetikai ágazatban dolgozók, az útkarbantartást végzők, a hulladékelszállítók és a temetkezési vállalatoknál dolgozók is kivételt kapnak. Az ő munkájukra ugyanis minden körülmények között szükség van.

Már Kollár is a fejét fogta szégyenében

A parlamenti képviselőkre is vonatkozik tehát az előbb említett kivétel, azonban valószínűleg mindenki jobban járna, ha egyes honatyák és honanyák inkább karanténba vonulnának.

Kedden régen látott parlamenti cirkusznak lehettünk tanúi, amikor Romana Tabák, a botrányoktól mostanáig sem mentes OĽaNO-s képviselő elkezdte taszigálni Kotlebáék korábbi képviselőjét, a szószéken éppen beszédet tartó Miroslav Suját. Az ülésteremben rögzített videó képkockái valószínűleg hosszú időre beleégnek majd a retinánkba, így az már senkit sem fog érdekelni, hogy Suja ezt megelőzően sértegette a képviselőnőt. Csak arra fogunk emlékezni, hogy még Boris Kollár házelnök is a tenyerébe temette az arcát, amikor látta, mit művel a teniszezőből honanyává lett Tabák.

Juhász László