Megfenyegették az OĽaNO képviselőit, egy töltényt tartalmazó borítékot küldtek nekik

Fenyegetéseket kaptak az OĽaNO parlamenti képviselői, valamint frakciójának tagjai a szlovák-amerikai védelmi megállapodással kapcsolatban. Töltényt is kaptak borítékban – tájékoztatott Michal Šipoš, az OĽaNO frakcióvezetője.

Šipoš szerint a frakciót szerdán reggel értesítették a parlamentből, miután egy borítékot kaptak, amiben vélhetően egy töltény van. Ez be is igazolódott, miután a tűzszerészek kinyitották a borítékot. Egy papír is volt benne, rajta fenyegető üzenettel. A rendőrség már foglalkozik az üggyel.

Šipoš szerint az áll a levélben, hogy az kapja a golyót, aki a szlovák-amerikai védelmi megállapodás mellett fog szavazni. A frakcióvezető szerint nem lehet épelméjű az, aki ilyet művel - írja a DenníkN.

A frakcióvezető a hasonló esetek okát az ellenzék agresszív kampányában látja, amelynek képviselői hergelik az embereket. Mint mondta, az OĽaNO frakciójának összes tagja saját belátása szerint fog szavazni a szlovák-amerikai védelmi megállapodással kapcsolatban.

„A fenyegetések nem rémítenek meg bennünket” – tette hozzá Šipoš. A védelmi és külügyminiszter utóbbi tárgyalása szerint a frakció döntő többsége támogatja a megállapodást, és csupán két-három képviselőnek vannak még kérdései.



TASR/para