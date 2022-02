Az SNS támogatja a Smer együttműködési felhívását

Az SNS támogatja a Smer-SD együttműködési felhívását a népszavazást és az önkormányzati választásokat illetően is – közölte a TASR hírügynökséggel Zuzana Škopcová, a nemzeti párt szóvivője.

Robert Fico (TASR)

Robert Fico, a Smer-SD elnöke szerdán ismételten együttműködést ajánlott a Hlas-SD-nek és az SNS-nek az őszi önkormányzati választásokra, amit később a parlamenti választási együttműködéssel koronázhatnának meg. Fico szerint a Smer-SD és a Hlas-SD együtt képes lenne megnyerni a parlamenti választást, és kétpárti kormányt tudnának alakítani. Fico azt is kijelentette, ha a Hlas-SD érne el jobb választási eredményt, egyáltalán nem zavarná, hogy egy olyan kormány munkájában vegyen részt, amelyben Peter Pellegrini, a Hlas-SD elnöke a kormányfő.

Az SNS viszont bírálta Pellegrinit, mert a párt szerint fölényeskedik, nem jár a tüntetésekre, és a párt alelnökét, Erik Tomášt küldi nyilatkozni a sajtónak. Egyébként Tomáš szerdán csak az OĽANO-val és az ĽSNS-szel való együttműködést zárta ki a Hlas-SD részéről.

„Együttműködést kínálunk, mert az emberek változást akarnak. Ha az SaS-szel és a Sme rodinával akarnak kormányozni, az az önök dolga. De a választóink együttműködést és felelős hozzáállást várnak. Reméljük, hogy félre tudjuk tenni az érzelmeinket, hiszen közösen akarunk segíteni a szlovák nemzetnek. Még van esély arra, hogy ez együtt sikerül” - üzente a nemzeti párt Pellegrininek.

Andrej Danko, az SNS elnöke a közösségi oldalán bírálta a Hlas-SD elnökét, és egyúttal bejelentette, hogy Covid-fertőzött. „COVID-os vagyok, három napig majd meghaltam. Őrület ez a betegség. Minden elismerésem azoknak, akik átestek rajta” - írta Danko.

Pellegrinit hazudozással vádolta, azt írta, ő is felelős lesz azért, ha amerikai katonák lesznek az ország területén. „Peter, te is, Kmec is, felelős leszel azért, hogy ide jön az amerikai hadsereg, ez a te politikád, meg az államfővel való bratyizásod eredménye. „Milliófelé kacsintgatsz de csatlakozz hozzánk, ha egyáltalán még megteheted, és akkor legyőzzük azt, ami most itt van” - írta Danko.

TASR