LÉNYEG: Halálos összefüggéseket lehet kiolvasni a dunaszerdahelyi adatokból, és még Danko is szörnyűnek tartja a Covidot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG.

Csak nem akar csitulni a szlovák-amerikai katonai védelmi megállapodás "ügye". Annyira nem, hogy már azt is tudjuk, egyesek az utolsó töltényig harcolnának a vélt igazukért.

Golyót kap, aki rosszul szavaz

Szerdán az történt, hogy a szlovák parlament illetékesei riasztották a tűzszerészeket, mert a legerősebb kormánypárt képviselőit egy olyan küldeménnyel félemlítették meg, amiben lőszert is találtak. Egy papír is volt a borítékban, azon meg egy alig félreérthető üzenet: golyót kap, aki a védelmi szerződés mellett fog szavazni. Szóval a rendőrség már foglalkozik a kérdéssel. És ha a kiérkező zsaruk kinéztek a parlament ablakából, lehet, hogy látták is az elkövetőt, ahogy a többiekkel vállvetve tüntetett a törvényhozás épülete előtt. A megmozdulást a Marian Kotleba pártjából kiszakadt republikás banda szervezte, akik a kormány bukását követelték, és bírálták Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, akit az amerikai nagykövetség szóvivőjének tituláltak. Ezek az operettnácik azért tartják hazaárulónak a nevezett megállapodás támogatóit, mert annyira Putyin-imádóak, hogy zavarja őket Szlovákia NATO-tagsága.

Jogászokhoz fordul az államfő

Ebből a hőzöngésből elege lehet az államfőnek is, aki jogi lépéseket fontolgat a róla terjesztett hazugságok miatt. Mert itthon nem kell ahhoz fasisztának lenni, hogy amerikai ügynöknek tartsák az elnököt. Azt, aki viszont meglepően megértő azokkal szemben, akik inkább Oroszország felé hajlanak. És az ilyen emberből elég sok lézeng Szlovákia-szerte. De Čaputová szerint különbséget kell tenni Oroszország, a csodálatos és gazdag történelemmel rendelkező ország, és Vlagyimír Putyin lépései között. Ez utóbbi most amiatt pampog talpig fegyverben, hogy az ukránok milyen szemtelenek. Hiszen égnek a vágytól, hogy visszaadják a 8 évvel ezelőtt az oroszoktól bekapott pofont, amikor is a "nagy testvér" elvette tőlük a Krím félszigetet meg két keleti megyét.

Hozzánk is befut a "fapados" bolt

Ám ez már régen történt, ami meg most van, az az, hogy az országunkat célba vette a szuperolcsó orosz szupermarket, a Mere nevezetű, ahol majd a raklapról markolhatjuk fel a főként kelet-európai gyártók nagy kiszerelésben árult portékáit. A vállalat egyelőre nem pontosította, hogy hány üzletet tervez Szlovákiában, illetve azt sem, hogy mikor nyithatnak meg, de iparági pletykák szerint erre még idén sor kerülhet.

Rekord rekord hátán

Közben meg brutális rekordot döntött a pozitív tesztek száma Szlovákiában, soha nem volt még ennyi új fertőzött egyetlen nap alatt. 20 ezernél is több koronavírusost szűrtek ki a hazai laboratóriumokban, és minden második mintavétel találatot jelzett. Már a kórházak is érzékeli hogy az omikron ránk rúgta az ajtót, másfél hete még alig 1500-an szorultak kezelésre, jelenleg meg 1700 páciens reménykedik az orvostudomány sikerességében. Bár ebben sem mindenki, tekintve, hogy a klinikákon ápoltak csaknem 77 százaléka nincs teljesen beoltva.

Mit mondanak a szerdahelyi számok?

Lehet okoskodni, meg latolgatni az esélyeket, de az világosan látszódik a dunaszerdahelyi adatokból, hogy ősz óta minden negyedik koronavírusos meghalt a város kórházában, kétharmaduk oltatlanul. Az elhunytak aránya azonban némileg alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor, azaz a második hullám csúcsán, amikor 3-ból egy beteget nem tudtak megmenteni a csallóközi szakemberek.

Danko vallomása

Az egészségügyi miniszter meg úgy véli, egyelőre ellenőrzés alatt tartják a járványhelyzetet, és azt meg előre lehetett tudni, hogy ilyen sebességgel fog emelkedni a fertőzöttek száma. Most tíz vírusos további 16 embert fertőz meg, ami szapora tempónak mondható. A parlament korábbi vezetője, Andrej Danko sem úszta meg, ő is a Coviddal küzd. Pedig a múlt héten még Robert Fico Amerika-ellenes tüntetésén balfácánkodott. Az oltást eddig kerülő SNS-es politikus a betegségének lefolyását nagyon súlyosnak írja le. Állítólag alig élte túl az utolsó három napot. Danko most azt vallja, hogy szörnyű ez a betegség. És nagy tiszteletet érez mindenkivel szemben, akinek ezt sikerült átvészelnie.

Sidó Árpád