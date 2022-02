Karanténba került? Ettől függ, hogy mikor telik le

Az egészségügyi minisztérium ismét emlékeztet, mi a teendő, ha karanténba kerül, és pontosan meddig tart.

Fotó: TASR - illusztráció

A tárca tájékoztatása szerint a pozitív teszteredményről – amely lehet akár otthoni antigénteszt is, nem kell feltétlenül PCR-tesztet csináltatnunk – minden esetben tájékoztatnunk kell a körzeti orvosunkat.

Amennyiben a pozitív teszteredmény mellett a koronavírus tünetei is jelentkeznek, a karantén hosszáról, valamint a betegszabadságról a körzeti orvos dönt.

Ha viszont a pozitív tesztet követően sem jelentkeznek a tünetek, a karantén a mintavételtől számítva öt nap múlva véget ér.

Ez azonban kizárólag csak akkor érvényes, ha a páciens teljesen tünetmentes. A körzeti orvost viszont ebben az esetben is értesíteni kell.

Az egészségügyi minisztérium szakértője, Adriana Šimková elmondta, erre azért van szükség, mert a pozitívan tesztelt személy esetében a tünetek később is jelentkezhetnek, az állapota rosszabbodhat, ezért fontos, hogy kapcsolatban legyen a kezelőorvosával, aki időben felírhatja a szükséges kezelést.

A tárca egyúttal arra is emlékeztet, hogy a pozitív teszteredmény és a karantén nem jelenti automatikusan a betegszabadságot. Ha ugyanis a páciens egészségi állapota és a munka jellege lehetővé teszi, otthonról is dolgozhat. Emellett szabadságot is kivehet – erről a munkaadóval kell egyeztetnie.



(TASR)