Nyáry Richárd kupagyőzelemmel hangolt a jegesúszók lengyelországi világbajnokságára

Január végén végre nálunk is vízbe szálltak, versenyeztek a téli úszások szerelmesei.

Az elmúlt hét szombatján, a Szlovák Kupa idei kiírása első fordulójában egy kilométert úszott, e hét végén ismétel, ráadásul féltávon is rajthoz áll a jeges úszók lengyelországi Glogowban zajló világbajnokságán Nyáry Richárd (felvételünkön balról) az extrém úszás honi klasszisa.

„A Lake Side Residence egy bányató, melynek 3 Celsius fokos vizében zajlott az erőpróba, mely a Szlovák Kupa első fordulója volt. Remélem, folytatás is lesz. Fellélegeztünk. Végre nálunk is rendeztek versenyt. Egyébként már nagyon hiányoztak az ismerősök, a versenytársak. Akadtak olyanok is, akik Szlovákia keleti térségéből utaztak a kupafordulóra, ami a hozzáállásukat, elhivatottségukat jelképezi. Egyébként több csallóközi társammal klubot hoztunk létre, immár a dunaszerdahelyi Top Run színeit képviselem. A szombati kupaversenyen egyébként a leghosszabb távon 16:28:00-ás idővel a legjobb eredményt produkáltam. Ez volt a lengyelországi világbajnokságra való felkészülés utolsó megmérettetése. Pénteken az 1000, szombaton pedig az 500 méteres versenytávon szeretnék minél jobb eredményt, helyezést produkálni Glogowban” – tájékoztatta a Paramétert a kupafordulóról, a klubváltásról, az újabb kihívásról Nyáry Richárd, aki tavaly szólistaként a La Manche csatornát is meghódította.

Ami a lengyelországi világbajnokságot illet, ezen a dunaszerdahelyu Sportfanatic színeiben a komáromi illetőségű Plavec Péter is indul, értesüléseink szerint 250, 500 és 1000 méteren, valamint vegyes (250 m) váltóban indul.

