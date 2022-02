Simon: Tízszeres áron tisztítják a csatornát, külföldre adják el a fát, azonnal meneszteni kell a mezőgazdasági minisztert

Tovább folyik az állami pénzek „kicsatornázása” a mezőgazdasági minisztérium alá tartozó cégektől, állítja Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke. A politikus az Állami Erdők (Lesy SR) és Hydromeliorácie állami vállalatok működését bírálta. A Hydromeliorácie például egy kilométernyi vízelvezető csatorna tisztításáért 116 ezer eurót fizetett, míg korábban 16 ezerért végezték ezt a munkát.

Inkább külföldre adja el nyersanyagként az Állami Erdők az itt kitermelt fát, miközben lenne hazai vállalat is, aki ugyanannyiért megvenné, és itthon dolgozná fel, amivel munkahelyet teremtene, itt adózna, itt termelne hasznot.

„A kormány a kormányprogramban azt vállalta, hogy a hazai cégeket fogja támogatni, nem pedig a spekulánsokat” – magyarázta Simon.

Szerinte ez így működik más uniós tagállamokban is. „A lengyel állami erdészet nem adhat el egy köbmáter fát se külföldre, amíg az otthoni cégek igényei, még a legkisebbeké is, nincsenek kielégítve” – mondta a politikus. Szerinte itt nem arról van szó, hogy a külföldi cég azért kaphat fát, mert többet fizet. „Itt nem aukcióról van szó, hanem listás árakról, vagyis a hazai cég is ugyanannyit fizetne, mint a külföldi” – magyarázta Simon.

Igény pedig lenne, Simon szerint sok hazai cég panaszkodik arra, hogy nem kapnak itthon faanyagot. És nem keveset szállítanak külföldre.

„Olyan szerződéseket találtam, például cseh vállalattal, ami 15 ezer köbméter fára szól, vagy egy lengyel vállalattal, amin 4000 köbméter szerepel” – tájékoztatott a pártelnök.

Szerinte sok olyan külföldi cég is kapott, amelyik nem maga dolgozza fel a fát, hanem csak továbbértékesíti.

Szerinte már csak ez ii indokolná a Samuel Vlčan mezőgazdasági miniszter leváltását. „Az Állami Erdészet egy korábbi botránya miatt az igazgató felajánlotta lemondását, de a miniszter nem foglalkozik vele – magyarázta Simon, hogy miért rögtön a miniszter fejét követelik. –

Ha ez még két hétig így marad, akkor az állami erdők az utolsó gallyat is eladja.”

Jó biznisz a csatornatisztítás

A másik botrányos ügy, ami Simon szerint indokolja a miniszter menesztését, az a Hydromeliorácie állami vállalat előnytelen szerződései. Ez a cég szintén a mezőgazdasági minisztérium hatáskörébe tartozik, az igazgató a miniszter embere. A cég vízelvezető csatornák tisztítására kötött szerződéseket.

„Olyan cégekkel is szerződött, amelyek a szerződéskötés előtt néhány hónappal alakultak, sem alkalmazottuk, sem gépeik nem voltak” – magyarázza Simon.

De emellett szerint az ár is botrányos, amiért a munkát elvégezhetik.

„Bödör és Kvietik idejében 16 ezer euróért tisztítottak egy kilométer kanálist, a jelenlegi kormány alatt egy kilométer kitisztítása akár 103, 116 vagy akár 120 ezer euróba is kerülhet.

Ezért is mondom, hogy a miniszternek kell távoznia, mert túl sok olyan vállalat hibázik, ahová a miniszter nevezett ki vezetőt” – mondta a Magyar Fórum elnöke a most büntetőeljárás alatt álló oligarchák ügyeihez hasonlítva a a minisztérium ügyeit.

A botrányos ügyekhez kapcsolódó szerződéseket Alojz Hlinával közösen adták le csütörtökön a kormányhivatalban. Simon szerint jó lenne tudni, hogy ki lehet Vlčan „keresztapja”, mert a miniszterhez nem mer hozzányúlni sem a kormányfő, sem az OĽaNO elnöke. Samuel Vlčant tavaly nyáron nevezték ki a minisztérium élére, elődje, Ján Mičovský lemondása után. A Matovič-kormány megalakulása után Vlčan államtitkár volt, de néhány hónap után távozott, és Igor Matovič miniszterelnök mezőgazdasági tanácsadója volt, egészen a miniszteri kinevezésééig.

Simon és Hlina már a mezőgazdasági államtitkár dotációs botránya után is követelte a miniszter levátását, mivel az még védte is a kiugróan magas állami támogatásban részesült beosztottját.

