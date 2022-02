Egy hónap múlva Szlovákiában is elérhető lesz az HBO Max, nyáron pedig a Disney+

Az új streaming platformok megjelenésével a szlovák alkotók globális piacra lépési lehetőségei is nőnek, mondja Ľubomír Tuchscher blogger, akivel a DennikN készített interjút.

Elmondta, arról, hogy Szlovákiában mennyi előfizetője van a streaming platformoknak, nincsenek pontos információk. „Csak a Markíza és a Nova árult el valamit. Szerintük Csehországban és Szlovákiában meghaladták a 350 ezer előfizetőt, így Szlovákiában 100 ezer körül járunk” – tette hozzá Tuchscher.

„A Netflix becslései nagyon bizonytalanok, de állítólag körülbelül félmillió előfizető van Csehországban. Tehát nálunk 150-200 ezer lehet, ami már olyan szám, amit sok kereskedelmi tévé szívesen fogadna. Az HBO-számok az HBO Max indulásakor kitisztulnak, mert sokan, akik most már kábelen vagy szolgáltatón keresztül rendelkeznek HBO-val, gyakran nem is tudják, hogy streaming platform áll rendelkezésükre. Lineáris televíziós adásban nézik az HBO-t, de még nem fedezték fel a nemlineáris módszert. Ez a változás fokozatosan fog bekövetkezni” – folytatta.

A DennikN arról is kérdezte a bloggert, hogy milyen új látványosságokat hoz majd az HBO Max és a Disney+. Válaszából kiderült, az HBO élén még mindig a Trónok harca című sorozat áll. Továbbra is keresik az emberek, így arra lehet számítani, hogy a House of the Dragon című sorozat új része is vonzza majd a nézőket.

Az HBO a DC márkát is magában foglaló Warner Brothers része, így a Batmannel és Supermannel készült képregények új otthont kapnak az HBO Max-on. Az HBO Max azt is megígéri, hogy 45 nappal a mozikba kerülés után olyan filmek kerülnek a platformra, mint a Mátrix feltámadás és az új Batman.

A szlovákok számára a Disney + ideális platform lesz a gyerekek számára. A Disney-t a Star Wars és a Marvel játékok világával is összekapcsolják, amelyek azt mutatják, hogy sorozatban is vonzóak a nézők számára. Fox-tartalom is lesz a Disney+-on.

