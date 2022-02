Már ismert, hogy Amerika ürügyén mikor tombolhat a parlamentben a Putyin-imádók vörös-barna koalíciója

A szlovák parlament elnöke jövő keddre hívta össze azt a rendkívüli ülést, ahol a képviselők megtárgyalhatják a hetek óta ragozott és az Egyesült Államokkal néhány órája aláírt védelmi szerződést.

Fotó: TASR

A megállapodás arról szól, hogy az amerikai hadsereg bérleti díj nélkül használhatná a kuchyňai és a sliači reptereket, adott esetben más helyszíneket. A megállapodás 10 évig hatályos, azt követően is érvényben marad, egyéves felmondási idővel.

Zuzana Čaputová államfő korábban egy záradékot is javasolt a dokumentumhoz, ami kitért többek között azokra az álhírekre, amiket a megállapodással összefüggésben egyesek nagy lendülettel hirdetnek. A főként ficóista és szélsőjobbos ellenzék által terjesztett valótlanságok szerint ugyanis az amerikaiak katonai bázisokat hoznának létre Szlovákiában, illetve atomfegyvereket is telepítenének Szlovákiába. A köztársasági elnök leszögezte, hogy ez a megállapodás nem erről szól, és hangsúlyozta azt is, hogy Szlovákia nem mond le arról hogy büntetőjogilag felelősségre vonhassanak Szlovákiában amerikai katonákat.

Miután kiderült, hogy a szlovák elnök záradékot javasolt a szerződéshez, az amerikaiak is hasonló lépésre szánták el magukat. Az ő függelékük hozzásimul a szlovák klauzulához, és kimondja, hogy nem akarnak támaszpontot létesíteni Szlovákia területén és még csak nem is terveznek ellátó személyzetet küldeni hozzánk. Egy olyan 1997-es szerződést is csatoltak a záradékhoz, amit a NATO Oroszországgal kötött meg. Ez alapján meg megállapítják, hogy a védelmi szervezet tagállamainak nincs olyan szándéka vagy terve, hogy atomfegyvereket telepítsenek Szlovákiába.

A dokumentum tartalmazza, hogy ha amerikai katonák olyan bűncselekményt követnek el Szlovákiában, amelyért a kiszabható büntetési tétel nem haladja meg a három évet, akkor az ő esetükben az USA is eljárhat az ottani törvények szerint. Szlovákia ugyanakkor fenntartással élhet bármely esetben.

A védelmi megállapodás megkötése ellen több alkalommal is tüntettek Pozsonyban, rendszerint valamely ellenzéki párt szervezésében. A múlt héten Robert Fico vezetésével több ellenzéki párt is közös demonstrációt tartott, melyen "hazaküldték" az amerikaiakat. Tüntettek egy OĽaNO-képviselő házánál is, a frakciót pedig megfenyegették és egy töltényt küldtek nekik a parlamentbe. Civil szervezetek, valamint az akadémiai közösség, a szakmai közvélemény és a média képviselői viszont nyílt levélben szólítottak fel bizonyos parlamenti képviselőket, hogy fejezzék be a nyilvánosság céltudatos átverését és támogassák a védelmi megállapodást.

Boris Kollár úgy tudja, az ő frakciójukból, azaz a Sme rodinából öten vagy heten lesznek olyanok, akik nem támogatják a megállapodást.

(TASR/para)