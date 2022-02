Peking 2022 - Megkezdődött a téli olimpia

Megkezdődött a XXIV. téli olimpia pénteken Pekingben: a február 20-ig tartó játékokat hivatalosan Hszi Csin-ping kínai elnök nyitotta meg.

A többi képért KATT a fotóra!

Pekingben 91 ország 2871 versenyzője - köztük 14 magyar - indul. Az ötkarikás eseményen 15 sportág 109 versenyszámában avatnak győztest. Peking az első város, amely nyári (2008) és téli olimpiának is otthont ad.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a megnyitón hangsúlyozta, hogy ambíciójának eredményeként Kína sportnemzeté vált, és ma már mintegy 300 millióan űznek ebben az országban valamilyen téli sportot. Ezt nagyszerű eredménynek nevezte, és úgy fogalmazott: a mostani olimpia új korszakot nyit, új szintre emeli a téli sportokban való részvételt világszerte.

"A kínai népnek köszönhetően írhatunk most új fejezetet a sporttörténelemben"

- hangoztatta.

A sportolóknak azt mondta, most válthatják valóra álmaikat. Kiemelte, egyben ők azok, akik megmutathatják, milyen az a világ, amelyben mindenki azonos szabályok szerint játszik, miközben békében élnek az olimpiai faluban, ahol nincs semmiféle megkülönböztetés. Egyúttal kérte a világ politikai vezetőit is, hogy adjanak esélyt a békének.

Caj Csi, a szervezőbizottság elnöke kiemelte, hogy a koronavírus-járvány komoly feladat elé állította a rendezőket, de ebben a helyzetben is igyekeznek a legjobban megfelelni az elvárásoknak. Hangsúlyozta az összefogás, a megértés és a támogatás szükségességét, és arról is beszélt, hogy az olimpia nemcsak az eredményekről szól, hanem az összetartozásról, a különbségek áthidalás és a megértésről.

A helyi idő szerint péntek esti ünnepségre a pandémia miatt a 80 ezres Madárfészekbe mintegy 25 ezer nézőt engedtek be, a programot pedig lerövidítették kétórásra. A mínusz öt fokos hidegben rendezett megnyitó központi eleme a Li Paj kínai költő közel 1300 éves versében megénekelt hópehely volt. Már a küldöttségek bevonulásakor is hópelyhekben jelenítették meg az országok nevét, majd a színes műsor is arról szólt, hogy nincs két egyforma hópihe, de voltaképpen mégis mindegyik hasonló.

A műsor mintegy háromezer szereplőjének 95 százalékát tizenévesek tették ki.

A sportolók bevonulása előtt jégből készült hatalmas méretű olimpiai ötkarikát emeltek a bejárat elé. Az olimpiai lobogót a program vége felé hat hazai téli sportoló hozta, köztük Csang Hung, Kína első olimpiai bajnok gyorskorcsolyázója, Han Hsziao-peng síakrobata, Kína első "havas" olimpiai bajnoka, Sen Hszüe műkorcsolyázó, a sportág első kínai ötkarikás bajnoka, és Luo Cse-huan, aki gyorskorcsolyázóként még 1963-ban megszerezte Kína első világbajnoki címét téli sportágban. Az olimpiai esküt Vang Csiang sífutó, Liu Csia-jü hódeszkás, valamint egy bíró és egy edző mondta el. Az olimpiai lángot a stadionban generációk adták át egymásnak, legendás, különböző évtizedben született kínai sportolók, végül a 2000-es években született Dinigeer Jila-mucsiang és Csao Csia-ven vitte fel a lángot egy emelvényre, majd egy hópehely közepébe került. A fenntarthatóság jegyében az utolsó fáklya lett az olimpiai láng, ami ott fog égni február 20-ig.

