Ezekre figyeljünk, ha otthon teszteljük magunkat koronavírusra!

Mivel rengeteg a fertőzött, és nehéz hamar PCR-tesztre eljutni, egyre többen folyamodnak az otthoni teszteléshez.

Fotó: TASR

Az otthoni antigéntesztelés eredménye viszont azon is múlhat, megfelelően végezzük-e el. A használati utasításokban például nem nagyon tüntetik fel, hogy a teszt elvégzése előtt ki kellene fújnunk az orrunkat, mivel a mintát az orr nyálkahártyájáról kellene vennünk, nem pedig az orrváladékból.

A Markíza riportjából kiderül az is, hogy a PCR-tesztekhez hasonlóan félórával a teszt elvégzése előtt nem ajánlott enni és inni semmit.

A gyógyszertárak többféle tesztet is kínálnak, amit viszont tudni kell, hogy mindkét orrüregben, annak közepén mintegy 5 másodpercig kell forgatni a pálcát, majd azt a mellékelt folyadékba kell belemártanunk, az ajánlás szerint pedig össze is nyomhatjuk a pálca végét kívülről, hogy a minta minél nagyobb része kerüljön bele.

Akad olyan teszt is, amivel a nyelv alatti nyálkahártyáról vehetünk mintát, majd 5 percet kell várnunk az eredményre.

Az omikron variáns esetében szakemberek szerint megbízható eredményt produkál a torokból vett minta is.

Az antigén öntesztek esetében a tünetek megjelenése utáni 1-2 napban kaphatjuk a legbiztosabb eredményt.

Amennyiben pozitív tesztet kapunk, érdemes megismételni. Ha az eredmény bizonytalan, akkor szintén, ha pedig másodjára is bizonytalan eredmény születik, de közben már jelentkeznek a tünetek, érdemes a háziorvosunkkal konzultálni.

Ma már az otthon elvégzett teszt alapján is hivatalosan koronavírusosnak tekinthető valaki, de ehhez az orvosával kell konzultálnia, aki kiírhatja a betegszabadságot vagy szükség esetén gyógyszereket is. Az ilyen teszttel viszont pillanatnyilag még nem tudjuk igazolni, hogy átestünk a betegségen. Erről az ellentmondásról az Európai Bizottságon belül is tárgyalnak.

(Tvnoviny.sk)