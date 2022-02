„A színek varázsában” címmel nyílik tárlat Füleken a Városi Honismereti Múzeumban

2022. február 10-én nyílik meg a Vármúzeum első idei kiállítása a Városi Honismereti Múzeumban. „A színek varázsában” című tárlat a ragyolci származású, jelenleg a Besztercebánya melletti Kordéháza (Kordíky) községben élő Lengyel Ilona, született Maksi, amatőr képzőművész alkotásait lehet megtekinteni.

A helyieknek ismerősen csenghet a neve, mivel egykor a Füleki Gimnáziumban tanult, majd a Prágai Vegyészeti és Műszaki Egyetem Élelmiszeripari és Biokémiai Technológiai Karán szerezett diplomát. A művészet nem mindig volt szerves része a hétköznapi életének. Csak nyugdíjas éveiben kezdett el vele foglalkozni, amikor új ihletet kapott és elvégezte a Bél Mátyás Egyetemen működő Harmadik Kor Egyetemének 6 éves rajz és festészet szakát. Az iskola kiváló lehetőséget nyújtott számára a képzőművészeti módszerek és folyamatok mélyebb elsajátítására, illetve a klasszikus és a modern technikák adta lehetőségek tanulmányozására és alkalmazására. Az ott szerzett ismeretek hatékony alapot teremtettek saját munkásságához. Ezt követően diáktársaival együtt amatőr művészcsoportot alapítottak Besztercebányán, Art klub 9+ néven. Peerová Zdenka akadémiai festőművész és lektor vezetésével rendszeres találkozókat szerveznek, évente több közös és egyéni – főként besztercebányai és környékbeli – kiállításon, valamint országos versenyen vesznek részt. Tagja az ATELIÉR 3G – három generáció képzőművészei polgári társulásnak is. Munkáiban a realista ábrázolást részesíti előnyben, érintve emellett az impresszionizmust is, de nem idegenkedik az absztrakcionizmus világától sem. Különféle festészeti technikákat alkalmaz, mint például az akvarell, az akril vagy az olaj. Kordéházán él és alkot, ahol a természeti környezet kimeríthetetlen ihletforrást jelent. Festményei dekoratív jellegűek.

Lengyel Ilona elmondása szerint saját alkotása a bizonyíték arra, hogy érett korban is lehet új ajtókat nyitni, fejleszteni képességeinket és új dolgokat tanulni. Ha az ember megfelelő célokat tűz ki maga elé, és azok elérésére törekszik, akkor Isten is megáldja az igyekezetét. Ebben az esetben is érvényes: „A kopogtatónak ajtó nyittatik.“

A tájképeket, virág- és absztrakt motívumokat megjelenítő időszaki kiállítás március 20-ig lesz megtekinthető. A 16:30 órakor kezdődő megnyitóra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az érvényben lévő higiéniai intézkedések értelmében a rendezvényre az OP rezsim vonatkozik.

