Az ukránokokat érzékenyen érinti a jelenlegi helyzet, de saját szavaik szerint már hosszú ideje háborúznak

Nem ismerjük a saját szomszédunkat, és Szlovákiába, de más országokba is téves információk jutnak el. Ezt Eduard Buraš mondja, aki Szlovákia miniszterelnökének határon átnyúló együttműködési tanácsadója, jelenleg pedig Kassa képviselője az Ungvár várossal és Ukrajna kárpátaljai régiójával való határon átnyúló együttműködés fejlesztésében.

Több mint tíz éve aktívan együttműködik az ukrán féllel. Ezalatt nemcsak sok tapasztalatot szerzett, hanem képet is alkotott az ukrajnai életről. Az Orosz Föderáció és Ukrajna közötti jelenlegi konfliktus érzékenyen érinti az embereket, de az élet nem állt meg.

Tisztában vannak a veszéllyel

„Nem beszélnek a háború kezdetéről. Az ismerőseim azt állítják, már 2014 óta háborúban vannak. Folyamatosan tájékoztatnak az egyezmények megsértéséről. De mindig azt hallják, hogy robbanás történt, egy katona meghalt vagy megsérült. Hiszen a 13 ezer áldozat a háború eredménye. Azonban tudatában vannak annak a veszélynek, hogy valami történhet” – mondja Buraš.

Alig néhány napja tért vissza tíznapos üzleti útjáról Ukrajnából. Úgy tapasztalta, hogy az emberek nem estek pánikba, folytatják a mindennapi tevékenységeiket.

„Nem láttam és nem is hallottam olyat, hogy az emberek a rohannának a boltokba kifosztani azokat. A bankrendszer működik, és van elég benzinük is. Sajnos hozzánk is eljutnak ezzel kapcsolatos téves információk, de azok nem igazak”