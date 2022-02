700 ezer eurót érő luxuslakást vett Richard Raši jobbkeze

Andrea Szabóová egykori államtitkár, aki Richard Raši, a Hlas alelnökének a jobbkeze, Pozsony-Óváros legluxusabb részében, a pozsonyi vár felett vett lakást, mégpedig nem kis összegért.

Fotó: Google Maps

A HN információi szerint Szabóová választása egy néhányéves lakásra esett a Radvanská utca sarkán. A lakás majdnem 100 négyzetméteres, és tartozik hozzá egy több mint 40 négyzetméteres kiskert, valamint egy garázs. A körzetben uralkodó árakat viszont nem mindenki engedheti meg magának.

Andrej Churý, a RE/MAX nevű ingatlanügynökség tulajdonosa szerint a körzetben nem sok eladó ingatlan van, illetve könnyen nem is lehet őket eladni. Négyzetméteréért a 6-6,5 ezret is elkérhetik, becslése szerint a kiskert ára 500 euró lehetett négyzetméterenként, míg a garázs legalább 30 ezer euró lehetett. Churý szerint egy ilyen lakásért a 700 ezer eurót is elkérhetik.

Szabóová 2016 és 2020 között a régiófejlesztésekért, beruházásokért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettesi hivatalban dolgozott még Peter Pellegrini irányítása alatt. Utódját, Richard Rašit már a protokoll- és szervezési tevékenység részlegigazgatójaként, majd a miniszterelnök-helyettesi hivatal igazgatójaként segítette, de külföldi útjaira is gyakran elkísérte.

A HN információi szerint Szabóová fizetése az adott időszakban 1794 és 3445 euró között mozgott, 2016 és 2020 között összesen 21 819,25 euró jutalmat fizettek ki neki.

A hivatalból való távozását követően Szabóová Raši mellett maradt, képviselői asszisztensként havi bruttó 2060 eurót keres. Hogy van-e más bevétele is, azt nem tudni.

Szabóová a HN-nek elmondta, hogy a lakást fizikai személyként vette. Az ingatlan árát részben jelzáloghitelből, részben pedig annak a pozsonyi háznak az eladásából állta, amelyben korábban élt. Hogy pontosan mennyibe került a lakás, illetve mekkora hitelt vett fel, nem pontosította.



