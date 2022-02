Az igazolás a COVID-19 leküzdéséről leghamarabb a 11. napon igényelhető

A Közegészségügyi Hivatal aktuális rendelete értelmében a COVID-pozitív személy házi elkülönítése a mintavételtől számított öt napig tart, amennyiben PCR teszt mutatta ki a pozitivitást. Igazolást arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen, az illető leghamarabb a 11. napon kaphat. A TASR hírügynökséget Alžbeta Sivá, az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) szóvivője tájékoztatta hétfőn.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

Ha az ötnapos elkülönítés utolsó 24 órájában az elkülönített személy tünetmentes, elhagyhatja a karantént, de még további öt napig FFP2 reszpirátort kell viselnie a nyilvános helyeken. Ezt követően, tehát leghamarabb a 11. napon lehet igényelni a betegség leküzdéséről szóló igazolást, melyet 24 órán belül elküldenek. Sivá hozzáfűzte: az intézkedés összhangban van a vonatkozó európai jogszabályokkal.

A betegség leküzdését igazoló digitális, uniós COVID igazolvány, amely gyerekek számára is igényelhető, a pozitív biológiai anyagminta begyűjtése időpontjától számított 180 napig érvényes. Az NCZI egy grafikus segédeszközt is közzétett "Hogyan szerezhető be az uniós, digitális COVID-igazolvány" címmel.

