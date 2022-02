Kupleráj a szlovák parlamentben: a Putyin-imádók vörös-barna koalíciója mindent megtesz azért, hogy ne legyen szerződés Amerikával

Fotó: TASR

A megállapodás röviden arról szól, hogy az amerikai hadsereg bérleti díj nélkül használhatná a kuchyňai és a sliači reptereket, adott esetben más helyszíneket. A különböző dezinformációkkal támadott megállapodás 10 évig hatályos, azt követően is érvényben marad, egyéves felmondási idővel. Ehhez hasonló egyezményt már több EU-s tagország - köztük Magyarorszáág is - jóváhagyott, de nálunk ebből szép kis cirkusz kerekedhet. Azért is, mert az ellenzék összefogott, a koalíciós pártok néhány politikusa meg megingott.

Pikantériája a dolognak, hogy még az ellentmondásos Maroš Žilinka főügyész is szót kért a parlamentben, akinek a véleményét már minden újságolvasó ismerheti. Ő volt az, aki pár hete jól megkritizálta Szlovákia formálódó védelmi szerződését, majd elutazott Moszkvába megünnepelni az ottani ellenzéket megnyomorító ügyészség megalapításának évfordulóját. Kedden koradélután, mielőtt szót kapott volna, a kormánypártiak szépen megszavazták, hogy ő most inkább maradjon csendben.

Erre aztán beindultak az ellenzék handabandázásra hajlamos képviselői: sípoltak, doboltak, és ha lett volna náluk, biztos előhúzták volna a nádihegedűt is. Hangzavarral próbálták akadályozni, hogy a védelmi miniszter felvezesse a védelmi megállapodás témáját. Mivel azonban egyre csak erősödött a Marian Kotleba-féle szélsőségesek, valamint a "szociáldemokrata" elvtársaik őrjöngése, és a házelnök nem tudta kitiltani a rendbontókat az ülésteremből, Boris Kollár össze is hívta a házbizottságot, hogy megoldást találjon a kialakult helyzetre.

A parlamenti vitába sokat bejelentkeztek, ezért valószínű, hogy az késő estig is eltart majd. Ha minden jól megy, és nagyobb botrány nem alakul ki, a kérdésről majd csak szerdán délelőtt szavaznak a képviselők.

A cirkuszolás nem ma kezdődött: a legerősebb kormánypárt, az OĽaNO parlamenti képviselői a múlt héten fura küldeményt kaptak a szlovák-amerikai védelmi megállapodással kapcsolatban. Töltény lapult abban a borítékban, amelyik egy fenyegető levelkét is tartalmazott, azt állítva, hogy golyót kap, aki majd a védelmi dokumentumot megszavazza a törvényhozásban. Aztán még tüntetést is szerveztek a parlament elé, ahol a szélsőséges Republika követői a kormány bukását követelték, és a felszólalók Zuzana Čaputová államfőt bírálták, akit az amerikai nagykövetség szóvivőjének tituláltak. Hasonló marhaságokat terjeszt a közvélemény-kutatások szerint egyre izmosabb Robert Fico is, aki egyenesen úgy véli, az elnök asszony Amerika befolyása alatt áll. A magukat szociáldemokratának nevező smeresek azért mentek neki az államfőnek, mert ő egy nappal korábban nyugtalanítónak nevezte az orosz-ukrán határ közelében kialakult helyzetet. Čaputová elsősorban a komoly orosz haderő-összevonásra gondolt, amelyhez hasonló történt 2014-ben is, amikor az oroszok csak rátenyereltek a Krím félszigetre, meg két kelet-ukrajnai megyére. Szerinte nem tartozik Oroszország jogai közé, hogy más népek - azaz az ukránok - sorsáról határozzon, figyelmen kívül hagyva az ő érdekeit.

Ez azonban az Putyin vezette Oroszországba belebolondult szlovákiai ellenzéket nem különösebben érdekli, inkább meglovagolja azt, hogy tudja, a közvélemény most inkább Amerika-ellenes, és ebből valami politikai hasznot remél. Kedd délutánra a Kotleba-féle ĽSNS és a Robert Fico vezette Smer is tiltakozó gyűlést hívtak össze.

A védelmi megállapodást Jaroslav Naď védelmi és Ivan Korčok külügyminiszter Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel együtt írták alá, és azt még a szlovák parlamentnek is jóvá kell hagynia.

(sp)