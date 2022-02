IDŐJÁRÁS: Gomolyfelhős lesz az égbolt, igazi kora tavaszi idő lesz

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése kedd éjszakára és szerdára.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Túlnyomóan felhős lesz az ég. Helyenként, leginkább északon több helyen is lehet számítani havazásra, az alacsonyabban fekvő területeken havas esőre, esőre. Az éjszaka folyamán a hegyekben egyre több helyen hóesés várható. Ónos esőre, hóátfúvásokra lehet számítani. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 3 és -2, délnyugaton 5 fok körül alakul. Északnyugati szél fog fújni, aminek erőssége helyenként elérheti az 55 km/órát, a Poprádi katlanban a légmozgás 65 km/óra erősségű is lehet. Közép-és Kelet-Szlovákiában gyenge szél lesz a jellemző. A magasabban fekvő területeken azonban szélvihar várható.

SZERDA: Felhők fogják borítanii az eget, a nap folyamán azonban az ország egyes részein csökkenhet a felhőzet, legfőképpen délen. Északon és keleten helyenként csepereghet az eső, a magasabban fekvő területeken tartózkodók hónak is örülhetnek. Napközben a levegő 2 és 8, Közép-Szlovákia déli részén és nyugaton 8 és 14 fok körüli hőmérsékletet is mutathatnak a hőmérők. A hegyekben, 1500 méteres magasságban +1 fok várható. Gyenge, délnyugaton délelőtt északnyugati szél fújhat (10 - 25 km/óra). A magasabban fekvő területeken továbbra is nagyon erős lesz a légmozgás.

shmu.sk/para