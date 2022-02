Tavaly még futotta volna egy pozsonyi lakásra és egy Mercedesre. Idén ugyanezért a pénzért már csak a kéglit kapnád

A Szlovák Nemzeti Bank szerint 2021 utolsó negyedévében évközi viszonylatban több mint 22 százalékkal nőttek a lakásárak Szlovákiában. Az embereket viszont ez nem akadályozza, a piac alakulása szerint ugyanis óriási az érdeklődés a részükről.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A ProfitLevel társaság elemzése szerint Szlovákia a ranglétra közepén helyezkedik el azzal kapcsolatban, hogy mennyi idő alatt térül meg egy lakásba való befektetés. Míg egy, a spanyolországi Valenciában vásárolt lakás bérbe adása 17 év alatt térítené meg a befektetésünket, addig Pozsonyban erre 26 évet kellene várni. Összehasonlításképp Csehországban ez további egy évtizeddel tovább tartana, míg ezen a téren a legrosszabb helyzet Münchenben és Bécsben van.

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) legutóbb közzétett adatai azt mutatják, hogy 2021 utolsó negyedévében évközi viszonylatban a lakásárak 22,1 százalékkal nőttek, ami átszámítva 2262 eurót jelent négyzetméterenként. A leggyorsabb növekedést Eperjes megyében jegyezték fel, amire nem is olyan rég még az ellenkezője volt a jellemző. A bérleti díjak is nőttek, mégpedig 2,6 százalékkal.

Roman Vrbovský, az NBS elemzője szerint ez főként annak a számlájára írható, hogy kevés a szabad ingatlan. Ezen a véleményen van Michal Lehuta, a VÚB Bank munkatársa is, aki hozzáteszi: egy lapáttal rátesz az is, hogy az építkezési engedély hosszas intézésének a folyamata is lassítja az építkezéseket.

A magasabb életszínvonal vagy az ingatlanbefektetések preferálása mellett az Európai Központi Bank is igyekszik fenntartani a keresletet azzal, hogy rekordalacsonyan tartja a kamatokat. Az előrejelzések szerint ezek az elkövetkező időben sem nőnek majd. Viszont, ha ez mégis bekövetkezne, Viktor Obtulovič, a FinGo szakértője szerint ez átmeneti ingadozást okozna a piacon.

2021 utolsó negyedévében egy pozsonyi lakás négyzetméterenként 3091 euróba került, míg egy évvel korábban 2470 euróba. Egy 80 négyzetméteres lakás esetében ez 50 ezer eurós különbséget jelent. Szemléltetésképpen, ezért az árért már egy C osztályú Mercedest is vehetnénk.

A jövőt illetően nem túl derűlátók a szakértők. A piacot ugyan stabilizálhatná például, ha több bérlakás épülne, ami gátat szabna az emberek extrém eladósodásának is. Erre viszont nem látnak nagy valószínűséget.



(hnonline.sk)