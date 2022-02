A keddi cirkusz után szóba került a parlamenti őrség bevezetése – bodyguardok dobálják majd ki a rendetlenkedő képviselőket?

Az elmúlt időben alaposan elszaladt a ló egyes képviselőkkel a parlamentben, ezért újfent szóba került a parlamenti őrség bevezetése.

Fotó: TASR

Azt követően, hogy a keddi parlamenti ülésen alig lehetett hallani a szlovák-amerikai együttműködéssel kapcsolatban felszólaló képviselőket, mert az ellenzők hangoskodtak, sípoltak és szirénáztak, a ĽSNS képviselői, Peter Krupa és Andrej Medvecký órákon keresztül „őrizte” a szószéket egy szlovák zászlót kifeszítve. Az indulatok azt követően fajultak el, hogy a koalíciós képviselők egy ukrán zászlóval jelentek meg a szószék előtt. Miroslav Žiakot (SaS) nyakon öntötték vízzel az extrémista képviselők, mielőtt az ukrán zászlót kirántották volna a kezükből, azt is lelocsolták, majd Marek Kotleba (ĽSNS) letépte Žiak szájmaszkját.

A parlamenti őrség ötlete már korábban is felmerült, de a bevezetésének lehetősége most újfent aktuálissá vált. „Kibővítjük az ülésrendet azzal, hogy őrséget vezetünk be a parlamentbe, hogy a jövőben kitessékelhessük a rendetlenkedőket, ezzel elkerülve a hasonló cirkusz kialakulását” – mondta Boris Kollár (Sme rodina) házelnök. Több koalíciós párt azt fontolgatja, hogy a javaslatot már a márciusi vagy az áprilisi ülésen beterjesztenék.

Milan Vetrák, a parlament Alkotmányjogi Bizottságának az elnöke szerint hasonló esetekkel nemcsak a plénumban, hanem a parlamenti bizottságokban is foglalkozni kellene. „Ha például valaki szájmaszk nélkül érkezik, és megtagadja annak viselését, a bizottsági elnök ki sem utasíthatja ezt a képviselőt” – mondta Vetrák.

Sőt, ahogy az a keddi ülésen is megmutatkozott, maga a kiutasítás sem old meg mindent. „Jelenleg fizikailag nem tudunk kiutasítani egy képviselőt. Csupán figyelmeztethetjük és tájékoztathatjuk, hogy ki van utasítva, de ha nem távozik, az alelnökökkel nem foghatjuk meg a karjánál és nem tuszkolhatjuk ki az ülésteremből” – magyarázta korábban Kollár.

A parlamenti őrség bevezetését már 2013-ban a Smer is tervezte, Andrej Danko korábbi házelnök pedig ezt meg is tette, de ez csupán díszőrséget jelent történelmi uniformisban.



(Čas.sk)