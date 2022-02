Boris Kollár két időpontot is meghatározott, amikor az önkormányzati választások lehetnének

Mindenszentek előtt vagy után egy héttel lehetnének az önkormányzati és a megyei választások – jelentette ki a TASR-nek Boris Kollár (Sme rodina) házelnök.

Fotó: TASR/AP - illusztráció

A törvényben szereplő határidők szerint október 29-ére kellene kihirdetni a két választást, de Kollár nem akarja, hogy abban az időszakban a szavazással legyenek elfoglalva az emberek. A módosításról Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszterrel egyeztet.

Most először rendezik egy napon az önkormányzati és a megyei választásokat. „Valószínűleg egy héttel hamarabb, vagy egy héttel később lesznek. A belügyminiszter is előterjesztheti a javaslatot, de képviselői javaslattal is módosítható a dátum” - tette hozzá Kollár.

Először fognak egy nap polgármestert és helyi önkormányzati képviselőket, illetve megyeelnököt és megyei képviselőket választani az emberek, emellett Pozsonyban és Kassán főpolgármestert is.



(TASR)