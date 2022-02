Praktikusak és hasznosak az oldaltámlás fekhelyek

Az élet, valamint a gazdaság vagy akár a divat minden területén, így a bútorgyártásban, -forgalmazásban is vannak trendek, olyan stílusok, megoldások, amelyek egyszer nagyon népszerűek, majd új megoldások jönnek helyükre, esetleg később újra a vásárlók kedvencei lesznek.

A bútoripar egyik keresett terméke

Manapság elmondható, hogy a lakberendezés területén nagy népszerűségnek örvendenek az oldaltámlás ágyak. Közkedveltségük érthető, mert a gyártók esztétikus megjelenéssel dobják fel e termékeket, praktikusságuk pedig megkérdőjelezhetetlen.

A köztudatban dupla támlás vagy saroktámlás kifejezésekkel is szokták illetni az ilyen bútorokat, ezt érdemes fejben tartani a webshopban történő keresgélés közben is. Saroktámlás megoldás esetében könnyedén betolható egy sarokba, és könyvespolccal vagy valamilyen szekrénnyel leválasztva egy kisebb garzon vagy stúdió lakás egyes részei is elszeparálhatók.

Miért szeretik annyian az oldaltámlás fekhelyeket?

Az oldaltámlás ágyak praktikussága a gazdaságos helykihasználásban rejlik, hiszen, egyszerre lehetnek alvásra alkalmas szobaberendezési tárgyak, mint egy hálószobabútor, de a nappaliban elhelyezve ülőgarnitúraként is használhatók.

Az oldaltámlás ágynak nemcsak a fejrészénél, hanem az ágy oldalánál is van védelmet nyújtó és a kényelmet szolgáló korlátja. Ennek a falnak a helyét észszerű a vásárlás előtt tisztázni.

Tehát pontosabban azt kell eldönteni, hogy milyen sarokba kerül majd a bútor, balról vagy jobbról van-e szükségünk az oldalfalra. Persze léteznek változtatható helyre elhelyezhető oldalfalak is, ez esetben a lakás átrendezése után is kedvünkre alakíthatjuk az ágyat is.

A Nonstop Bútor oldaltámlás heverői esetében mindig változtathatók az irányok, így bármilyen szobabelsőbe elhelyezhetőek.

Ülő- és fekvőbútor egyaránt

Ülőgarnitúraként használva akár egy baráti kör is letelepedhet rajta, az oldaltámlák megtámaszthatnak párnákat, betéteket, és még a falat is védjük ilyen bútor használatával. Kialakításuk természetesen olyan, hogy ágyként is kitűnően szolgálják a kényelmes, pihentető alvást, ülő- és fekvőbútorként is sokáig szolgálják gazdájukat.

Érdemes áttekinteni a Nonstop Bútor éppen futó szezonális akcióit, mert a széles választék mellett egészen biztosan találunk valami olyan kedvezményt, amely még vonzóbbá teszi a kínálatot és segít a döntéshozatalban. Akár már egy termék vásárlása esetén találkozhatunk jelentős kedvezménnyel, házhozszállítási akcióval, több bútor vásárlása esetén pedig akár egyedi ár kalkulálására is lehetőség nyílik.

Amennyiben megtörtént a kiválasztás, vásárlás és a házhoz szállítás is, akkor kívánságra segítség kérhető a bútor összeszerelésével kapcsolatban, valamint hasznos tanácsok, segítség is kérhető, hogy minél hosszabb ideig használhassa megelégedéssel legújabb kedvencét. Ha esetleg valamilyen javításra lenne szükség, akkor is megbízhat ebben a forgalmazó cégben, saját szakembereik támogatásával bármilyen meghibásodás orvosolható.

