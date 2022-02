Azok otthonai előtt uszítanak az ellenzéki pitbullok, akik jóváhagyták az amerikai védelmi megállapodást!

Számos parlamenti képviselő otthonánál már a rendőrség járőrözik, amiért a Smer, az ĽSNS és a Republika képviselői különböző fórumokon uszítanak ellenük és a lakcímeik után kutakodnak. Azokról a képviselőkről van szó, akik a parlamentben rábólintottak az amerikai védelmi megállapodásra.

Fotó: TASR

Szerdán 79 képviselő támogatta szavazatával az amerikai védelmi megállapodást, amit néhány órával később Zuzana Čaputová köztársasági elnök is ellátott kézjegyével. Szerdától viszont a közösségi oldalakon terjesztik annak a 79 képviselőnek a nevét, aki a megállapodás mögé állt. Zárt csoportokban kutatják a lakcímeiket és elérhetőségeiket - írja a Denník N.

Már a jóváhagyása előtt is több képviselőt meglátogattak a megállapodást ellenző civilek, és hazaárulással vádolták meg őket, valamint gyűlölködő üzeneteket hagynak számukra.

Az OĽaNO parlamenti frakcióvezetője, Michal Šipoš szerint éppen ezért gakrabban járőrözik a képviselők otthonai közelében.

"Ez nagyon kellemetlen a képviselők családjai, gyermekei számára is. Úgy gondolom, ez már túlmegy egy normális határon" - jegyezte meg.

A megállapodást ratifikáló képviselők ellen uszít a Facebookon az egyik legnépszerűbb smeres konspirátor, Ľuboš Blaha, aki képviselők fotóit terjeszti, mellékelve, hogy mely településen élnek. Követői előtt azt hangoztatja, hogy azzal kellene foglalkozni, hol élnek a hazaárulók, és azzal gyanúsította meg őket, hogy szinte óhajtják a háborút Oroszországgal.

"Tudja meg az egész ország, hol élnek az árulók, akik az orosz testvéreinkkel szembeni háborúba hajszolnak bennünket. (...) Nekik már örökké a homlokukon marad a szégyenfolt. Ujjal mutogassanak rájuk, mikor az utcán sétálnak, hadd tudják meg, hogy a hazaárulók billogját viselik magukon" - írta egy státuszban, amit már több tízezren láttak.

Hasonló szellemben nyilvánult meg a korábban rasszizmus miatt elítélt Milan Mazurek (Republika), aki ugyan megjegyezte, hogy elutasítja az erőszakot, de azért finoman odaszúrta, hogy megértené, ha valakik ezt az ügyet személyesen akarják elintézni az ellenféllel.

"Ne csodálkozzanak, ha ujjal mutogatnak majd rájuk az utcán és leköpik őket mindig, mikor találkoznak. Én nem támogatom az erőszakot. Úgy gondolom, vád alá kell helyezni és bíróság elé állítani magukat" - írta.

A képviselők listáját többen is megosztották, például Tomáš Taraba (Život – Národná strana), aki korábban már beleszállt Zuzana Čaputová lányába is, Milan Uhrík, a republika elnöke, de az udvardi (Érsekújvári járás) polgármester, Branislav Becík is, aki a Hlas-SD-hez kötődik.

Egy oszlopra kiragasztott üzenetről tett közzé fotót Mário Vidák, melyen az OĽaNO-s Sebastián Kozárec lakhelyére utal. Egy cetlit talált háza otthona kapuját a szintén OĽaNO-s Peter Vons, melyen az állt, hogy itt lakik egy hazaáruló.

Miroslav Žiak (SaS) felhívást tett közzé a Facebookon, melyben felszólította a rendőrséget és Maroš Žilinka főügyészt, hogy cselekedjenek.

"Mi következik ezután? Akasztófákat állítanak nekünk vagy betörik az ablakainkat?" - kérdezte a videójában.

(Denník N)