Ismét az élen végzett, a honi klubrangsorban mindkét fogásnemben diadalmaskodott a Dunaszerdahelyi Birkózóklub

Az első helyen 428 ponttal a Dunaszerdahelyi Birkózóklub végzett, a második helyre a rimaszombati Lokomotíva alakulata került, mely nyolc ponttal szerzett kevesebbet a győztesek kollektívájánál. A 7. helyen a nagymegyeriek (258 pont), a 11-en a marcelházaiak (128) zártak.

Kötöttfogásban a somorjai Gladiátor Birkózóklub 165 ponttal a második helyre került a rangsorban.

„Két évvel ezelőtt is az első helyen zártuk az értékelt időszakot, melyet a honi korosztályos országos bajnokságokon, valamint az Európa- és világbajnokságokon elért helyezéseken elért eredmények függvényében állítottak össze a szakági szövetség illetékesei. Első ízben fordult elő, hogy mindkét fogásnemben magunk mögé utasítottuk a mezőnyt. Tegyük hozzá: mi a szabadfogásra szakosodtunk, ennek ellenére a másik fogásnemben is az élre kerültünk. Reméljük, idén is folytatjuk remekbe szabott sorozatunkat. Védenceink ugyan gyakorolnak, de a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások nem tették lehetővé, hogy a februárra tervezett versenyeket megrendezhessük, de a folytatást illetően derűlátók vagyunk. Arra számítunk, hogy tavasszal már ismét rendezhetünk bajnoki szőnyegcsatákat, nemzetközi erőpróbákat. Annak is örülünk, hogy a problémák ellenére Dunaszerdahelyen továbbra is van érdeklődés a birkózás iránt. Reméljük, idén is gyarapítjuk éremtermésünket, s a klubrangsorban megőrizzük az élen elfoglalt pozíciónkat”