A játékvezetőké volt a főszerep a HC DAC meccsén Szerbiában

A HC DAC Dunaszerdahely az Európa-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén Szerbiában lepett pályára. A megfogyatkozott létszámú sárga-kékek megtettek mindent a siker érdekében, de ezen a találkozón nem volt esély a győzelemre - értékelték a helyzetet a meccs után a Facebookon.

Fotó: HC DAC / Facebook

“Végig mi mentünk az eredmény után, folyamatosan küzdöttünk, hogy megközelítsük ellenfelünket. Az első félidőben még egész jól tartottuk magunkat, de a második játékrészben fokozatosan lemaradtunk.

Mindig azt szoktam mondani, hogy nem szabad a játékvezetéssel foglalkozni, de most a sporttársak játszották sajnos a főszerepet. Itt ma nem volt esélyünk, akármennyire is küzdöttünk. Hiányoztak ugyan sérültjeink, de azt gondolom, itt még velük sem nyerhettünk volna. Mindent megpróbáltunk, a lányok derekasan helyt álltak. A végére nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is nagyon elfáradtunk. Készülünk a visszavágóra, igyekszünk a maximumot kihozni majd magunkból” - nyilatkozta Debre Viktor vezetőedző.

EHF European Cup negyeddöntő 1. mérkőzés, Arandjelovac:

ZRK Bekament Bukovicka Banja - HC DAC Dunaszerdahely: 30-23 (17-13)

A dunaszerdahelyiek gólszerzői: Élö Beatrix 8, Rajnohová Erika 6, JUhos Kata 5, Németh Natália 2, Pénzes Mónika 1, Sári Barbara 1.

(hcdac)