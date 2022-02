Kellemes tavaszunk és jórészt vírusmenetes nyarunk lehet – üzenik a szakemberek!

Napokon belül, keddtől elkezdődik az enyhítési hullám, és a kiskereskedelmi egységek megnyílnak mindenki előtt. Nem kell majd ellenőrizni, hogy a vásárló be van-e oltva vagy átesett-e a koronavírus-fertőzésen.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

A héten Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter már azt is jelezte, hogy mikor kaphatjuk vissza a normális életünket. Ennek szellemében nyilatkoztak a Markíza által megszólaltatott szakemberek is, akik szerint nyugodt lesz a tavaszunk és jórészt vírusmentes a nyarunk.

Milan Kulkovský, a vágbesztercei kórház belgyógyászati osztályának vezetője szerint a most enyhítendő intézkedések már egyébként sem hatékonyan, mivel az emberek nem tartják be őket, lévén hogy nincs különösebb ellenőrzés. Az enyhítések kapcsán szerinte tovább is ott lebeg felettünk a kérdőjel, mert a britek vagy a dánok ezt annak tudatában tehették meg, hogy jóval magasabb a lakosságuk beoltottsága. Úgy véli, köszönetet mondhatunk mindenkinek, aki beoltatta magát - elsősorban a nyugdíjasoknak, akik körében ez az arány magas, és emiatt a szlovákiai kórházak nem omlottak össze, és reményei szerint már nem is fognak.

Kulkovský szerint amennyiben nem tűnik fel egy veszélyesebb mutáció, akkor a tavaszunk már egész nyugodt lehet. "A kórházaink covid-osztályait fokozatosan bezárhatjuk, a személyzet pedig visszatérhet az eredeti osztályára, folytatódhat a fehér gyógyászat" - fogalmazott.

Úgy véli, nyáron legfeljebb helyi járványok alakulhatnak ki, és olyan fertőzöttekből, akik kórházi ellátást igényelnek, kevés lesz, rájuk elegendők lesznek az infekciós osztályaik.

Vladimír Krčméry professzor is hasonló szellemben beszélt. Úgy véli, nyáron lesznek olyan országok, melyeknek a napi fertőzésszám nem is haladja majd meg a nullát. Szerinte csak a saját kezünkben van, hogy Szlovákiában milyen lesz a helyzet, amit viszont szerinte csak az átgondolatlan lépések ronthatnak.

A szakemberek egyetértenek abban, hogy két évnyi járvány után az emberek már belefáradtak a szigorításokba és szeretnének lazábban élni, amit meg is érdemelnek.

"Mindannyian megérdemeljük már a szigorításoktól mentes nyarat. Nagyon nehéz két év van mögöttünk, ami nemcsak a testi, de lelki épségünket is próbára tette. Az emberek közti kapcsolatokról nem is beszélve" - reagált Kulkovský.

Az embereknek viszont azt tanácsolja, hogy a nyáron is viseljenek reszpirátort a repülőgépeken vagy kisebb, zárt helyeken, mivel bizonyára senki sem akarja megpecsételni a nyaralását egy fertőzéssel, még ha enyhe lefolyású is.

Krčméry is úgy látja, a nyarunk már maszkmentes lehet a legtöbb helyen, utazás során és zárt helyeken viszont helyénvalónak tartaná a viseletüket.

Leszögezte, hogy a tavaszi és nyári hónapokban az is segít, hogy sokkal több időt töltünk a szabadban, és erősebb az immunrendszerünk, mivel több zöldséget, gyümölcsöt, ezeken keresztül vitamint fogyasztunk.

(Tvnoviny.sk)