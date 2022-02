Bugár Béla, aki nem lesz öngyilkos: "Macska, kutya, tyúkok, aztán jövök én"

A Szövetség eddigi teljesítménye nem nyűgözi le a Híd korábbi vezetőjét, aki szerint még az is lehet, hogy kiderül, ez a ló nem az a ló. Mert ez inkább szamár. Úgy véli, az új párt szekerét egyesek jobbra-balra rángatják, de akad olyan is, aki meg egyenesen a kerekét próbálja leszerelni. Azt meg nem szeretné, ha a hazai magyarság lábon lőné magát. Mindenről van véleménye, ami miatt az MKP-sok néha idegesekké válnak. Ő viszont nyugodt, hiszen nem zavarja senki sem. Gyakran tologatja az unokáját, és a reggelijét a macskája, a kutyusa, valamint a tyúkjai után költheti el. INTERJÚ

Bugár Béla - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

Nem tudjuk nem észrevenni, hogy milyen jó formában van. Ilyen jót tesz az emberrel, ha valaki hátat fordít a nagypolitikának?

Elnézést! Én nem vagyok olyan! Érti, ugye? Én a feleségemet szeretem!

Az mindjárt más!

Viccet félretéve, tény, hogy most élem meg a második életemet. Akkor nyilatkozom, amikor akarok, azt mondok, amit akarok. Csak a saját családomért vagyok felelős, nem egy pártért. Korábban az óriási teher volt, hogy amikor az ember mondott volna valami belülről fakadót, bizony meg kellett gondolni, hogy az nehogy ártson a pártnak vagy annak választóinak.

Most sem árt átgondolni, nehogy valamivel az egykori párttársait hozza nehéz helyzetbe.

Rendben, de sosem voltam az a típus, aki ilyet tenne. Erre nem is kell figyelnem. Az, hogy kritikát fogalmazok meg akár a Szövetséggel kapcsolatban, az az én véleményem. Ha ezen valaki megsértődik, lelke rajta.

Mégis, 30 év után milyen kilépni ebből az egészből? Nem hiányzik a nyomulás, a nyüzsgés?

Egyáltalán nem, hála istennek. Azt azonban el kell mondani, hogy amikor például 2007-ben az MKP tisztújító kongresszusán nem választottak újra elnökké, akkor mondjuk hiányzott, hogy hirtelenjében nem keresett senki. Nem kérdezték meg a véleményemet az újságírók, meg a kollégák, akik korábban naponta hívogattak. Akkor két-három hónapig tartott, hogy ezen túltegyem magam. Most, 2020-ban, a legutolsó választásokkor én arra készültem, ha be is jutunk a parlamentbe, én lemondok, amiről a hozzám legközelebb álló kollégák tudtak is. Már nem akartam a parlamentben ülni.

Azt szoktam mondani, 30 év a lónak is sok, Bugárnak meg még inkább. Szóval nem hiányzik semmi sem. Jól vagyok.

Unokám született, babakocsival sétálok...

Somorján gyakran látni önt tologatni?

Hát, ha a lányom engedi, mert első gyerekként úgy ragaszkodik hozzá, mintha el akarnám lopni.

De arra néha időt szakít, hogy bejárjon ide, a Híd régi pártközpontjába, ahol most is vagyunk.

Persze.

És a Čajak utcába, a Szövetség pártközpontjába is el szokott látogatni?

Legutoljára ott a 2020-as választások előtt jártam, hogy a választási pártról egyeztessünk az MKP-val. Most mit keresnék ott?

Hát, éppenséggel tagja a Szövetségnek.

Minden elődpárt tagja automatikusan az új párt tagjává vált. Aki meg nem akart, az kiléphet.

Ön tehát nem hagyta ott az új tömörülést?

Még nem.

És milyen Csáky Pállal ismét egy pártban lenni?

Most találkoztam vele egy temetésen. Kezet fogtunk, aztán csókol anyád, Lajos.

Hallottunk olyan véleményt, hogy nem is biztos, hogy jó ötlet önnel interjút készíteni, mert ön képes úgy nyilatkozgatni, ami akár ronthatja a Szövetség pozícióit. Állítólag önt már nem érdekli az, mi lesz az exhidasokkal, és a lényeg az, hogy a valamikori MKP-nak ne legyen jó.

Ez hülyeség. Azt azonban érzem, hogy bármikor, ha meghívnak szerepelni a tévébe, vagy interjút készítenek velem, akkor az MKP-sok idegesek.

Vajon miért?

Mert én kimondom azt, amit mások nem mernek. Például a pártelnöknek nagyon nem tetszett, amikor arról nyilatkoztam, hogy ő nem lehet a Szövetségen belül az MKP elnöke. Neki a másik két platformnak is a vezetőjének kell lennie. Saját tapasztalatomból tudom, hogy amikor 1998-ban az MKP három elődpártja összefogott a mečiari törvénymódosításra reagálva, az én eredeti pártom emberei, az MKDM-esek jöttek néha azzal, hogy ezt vagy azt csináljuk, így vagy úgy. Én meg azt mondtam, nem. Úgy kell működnünk, hogy az a másik kettőnek is megfeleljen.

Néha a sajátjaival is szembe kellett mennie az embernek, mondván, gyerekek, már egy párt vagyunk.

Jelenleg azt nem látom, hogy adott esetben hajlandó volna jelezni a Szövetség elnöke az MKP-platform vezetőjének, hogy mit hülyül. Mert nagy nehezen összehoztuk három frakcióval a Szövetséget, és Berényi József meg decemberben azzal jön elő, hogy a platformokat meg kellene szüntetni. Közben meg Forró Krisztián csendben marad. Ezért hallom a kollégáktól egyre inkább, hogy ez így nem jó.

Vannak olyan járások, ahol úgy gondolják, hogy összecsődítik a csemadokosokat, és így nagy többséggel mindenkit leszavaznak. Ez nem működhet így, mert ez előbb-utóbb robbanni fog. Ha elveszik az együttműködésről szóló politika, nekem sincs keresnivalóm ebben a pártban, ezt őszintén mondom. Akkor kilépek.

Csendesen távozna, vagy jó hangosan becsapná az ajtót?

Úgy, hogy megtudja mindenki, hol van számomra a határ. De nem én leszek az első, aki ezt meglépi. Lesz még előttem jónéhány társam, aki már most úgy érzi, ez így nem jó.

Kikre célozgat?

Az az ő dolguk.

De annyit csak megtudhatunk, hogy exhidasokról van szó?

Igen. Akik azt mondják, hogy így nem lehet együttműködni.

Pár hete Simon Zsolttal, a Magyar Fórum elnökével készítettünk interjút, aki szinte féltette egykori párttársait, mert elnyomják a véleményüket. Olyan érzése van, mint amikor a már említett 2007-es kongresszus után a csákys irányvonal a háttérbe szorította a többi hangot. Most szerinte hasonló zajlik a Szövetségben.

Ha hagyják magukat elnyomni, akkor ez történik velük.

Az élet amúgy is harcból áll, a pártpolitikában meg duplán oda kell figyelni minden lépésre.

Az MKP-frakción belül nemigen törődnek azzal, mi lesz a másik kettő platformmal. Így meg hosszú távon egymásnak fognak feszülni. Most majd ősszel jönnek a megyei és az önkormányzati választások, ha nem egyeznek meg, akkor hiába írja ki Forró az óriásplakátjaira, hogy "egységben a Szövetség". Ennek a bizonyítékát le kell tenni az asztalra, amikor ellentmondásos témák merülnek fel. A kényes kérdéseknél meg kompromisszumot kell kötni, legyen az a magyarországi helyzet, az Oroszországgal kapcsolatos vélemény vagy a szlovák pártokhoz való viszonyulás.

Meg kell egyezni, mit képvisel kifelé a párt. És ez nehezen megy, hiszen még a helyi választások kapcsán is zavarokat tapasztalni. Bár abban már egyezségre jutothattak, hogy ha valaki a jelenlegi polgármesterek közül elindul a választásokon a Szövetség színeiben, akkor automatikusan ellene nem indítanak ellenjelöltet. De hallottam azt is, hogy már ezt is feszegetik. Várjuk ki a végét. Képlékeny a helyzet. Lehet hogy majd azt mondjuk, hoppá, nem ezt akartuk. Ez a ló nem az a ló. Ez inkább szamár.

Adódik a kérdés, ön hisz a Szövetség sikerességében?

Ez akkor lehetséges, ha - idézőjelben mondva - magukhoz térnek az illetékesek. Ha rájönnek, hogy akkor lesznek erősek, amennyiben minden platform erős lesz. Azt látni kell, hogy 5 százalékot összeszedni nem is olyan egyszerű. Mert például Gyimesi György megszólítja a radikálisabb magyarokat, elsősorban a fiatalabbakat. Közben ő nem csinál semmit, csak azokkal a témákkal hozakodik elő, amiket az MKP vagy később a Híd idején sem tudtunk megoldani, mint mondjuk a kettős állampolgárság kérdése.

Tető alá hozta a Csemadok-törvény...

Meg kell kérdezni a csemadokosokat, meg a kultúrában érdekelteket, hogy az jó-e.

Megnövelték a Kisebbségi Kulturális Alap támogatását is...

Az nem miatta történt. Az elejétől kezdve benne volt a pakliban, hogy a Kultminor költségvetéséhez mindig hozzáraknak. Ennyi. És még folytathatnám. Mennyit ugrált a népszámlálás kapcsán, hogy ne legyen lehetőség a második nemzetiség feltüntetésére. Ha az nem volna, akkor 34 ezerrel kevesebb ember vallotta volna magát magyarnak.

Ezzel még nem tudni, mire mehetünk, hogy a vonatkozó törvények ezt mennyire veszik figyelembe.

Az egy más dolog. De van hivatkozási alapunk. Visszakanyarodva az eredeti kérdésre: akkor lesz erős a Szövetség, ha mind a három frakció szállítja a választóit. Ha feszültségek lesznek, elfordulhatnak az MKP radikálisabbjai, vagy a hídasok, akik nem találják majd a helyüket, esetleg az Összefogás támogatói, akik mondjuk az önkormányzati választások kapcsán nem találják meg a számításaikat. Ilyen helyzetben még a 3 százalék elérése is gondot okozhat.

Tehát a helyi választásokig tisztulnia kell a képnek, mert előtte komoly politikai döntések várnak a pártra. És ez felgyorsítja a válasz megszületését arra a kérdésre, hogy működőképes-e a közös munka.

Azt látom egy-két helyen, hogy az alapszervezetekben van olyan igyekezet, hogy összetrombitálják az embereket és aztán leszavazzák a többieket. Ez így nem működhet. Somorján egyszerű, sima mezei tagként is tapasztalom ezt.

Milyen érzés az, hogy eddig a csúcson volt, most pedig sorkatonaként tevékenykedik a pártban?

Nekem ezzel soha nem volt problémám. Ugyanúgy itt is meg kell győzni az embereket, ahogy fent is meg kellett, már ahol lehetett.

A somorjaiakat mennyire lehet meggyőzni?

Őket pont arra figyelmeztettem, hogy az a gyűlölet, amit tizenkét éven át tapasztaltunk, az megmutatkozott itt is. Az MKP-sokkal ellentétben a Híd és az Összefogás jelöltjeit nem szavazták meg, amikor arra került sor.

Ha nagy lesz az ajtócsapkodás, az a helyzet is előállhat, hogy az itteni magyar választónak döntenie kell, kire szavazzon: a Szövetségre vagy a Magyar Fórumra?

Remélem, idáig nem fajulnak a dolgok, hogy a Szövetségtől elfordulnak egyesek, mert akkor nem lesz szlovákiai magyar képviselet a parlamentben. Hacsak nem azokról beszélünk, akik az OĽaNO listáján kerülnének be.

Viszont a Szövetség és a fórum együtt átugorhatná a bejutási küszöböt.

Ez nem így működik. A két pártban vannak olyanok, akik ki nem állhatják a másikat. Arról nem beszélve, hogy jó esetben is a Szövetségben legfeljebb hat százalékot látok. Ezt is csak akkor, ha ugyanabba az irányba fogják húzni a szekeret. De most úgy néz ki, van, aki jobbra, van, aki balra rángatja, és van, aki a kerekét akarja leszerelni.

Automatikusan nem lehet összeadni az elődpártok támogatottságát. Az MKP 12 éves árulózása azt váltja ki, hogy a fiatalok egy része Gyimesiben látják a jövőt. El kell dönteni, mi a cél. Az, hogy az MKP megmaradjon, és mindegy, hogy a Szövetség nem jutna be a parlamentbe, hiszen Magyarországról amúgy is érkezik majd a zsozsó? Ha ez a cél, akkor meglőttük magunkat. Akkor lábon lövi magát a szlovákiai magyarság. Ha az a cél, hogy bejussunk a törvényhozásba, akkor másként kell politizálni. Akkor az egységet kell mutatni.

Olyat el tudna képzelni, hogy a Gyimesi legyen a Szövetség vezetője?

Na abban a pillanatban kilépek a pártból. Ő csak beszél, csak kihasználja azt, hogy magyar, idézőjelben, mert eddig nem volt az.

A kormány működésével kapcsolatban is ennyire kritikus? Mit szól például a védelmi szerződés elfogadása körüli cirkuszhoz? Robert Fico beszámítható? Őt elég jól kell ismernie.

Messzebbről indítok, és Ficóra is kitérek. De emlékezzünk vissza, Igor Matovič milyen cirkuszokat rendezett korábban a parlamentben. Ami most ott folyik, az ennek a folytatása, illetve annak magasabb szintre való emelése. Hiszen akkor még vízzel nem locsolták egymást az ülésteremben.

Hogy idáig jutottunk, azt Matovič indította be. Ami meg Ficót illeti, azt csinálja, amit bárki korábban ellenzéki pozícióban: minden egyes témát kihasznál. És a kormánynak a legnagyobb hibája, hogy engedi, hogy visszaéljenek az egyes témákkal.

Így volt ez az oltásellenességgel is, akkor is későn reagált a kabinet. Most pedig, ahelyett, hogy az elején elmagyarázták volna, hogy kérem szépen, ez majdnem ugyanaz a szerződés, amit az előző kormány tárgyalt ki, csak az elfogadását akkor az SNS megállította. A nemzetiek azzal érveltek, hogy majd ide amerikai katonák jönnének. Erre most el lehetett volna magyarázni, hogy amíg Szlovákia területén orosz MIG vadászrepülőgépek is vannak, addig az ezekkel a gépekkel az országban foglalkozó orosz műszaki személyzet szintén katonákból áll, akár KGB-sekből, és nem valami parasztokból, akik a disznó mellől jöttek ide. Ugyanez lesz az amerikaiakkal is, ha bejönnek az F-16-os repülők.

És aztán ahelyett, hogy ezt elmagyarázták volna, hagyták, hogy ebből ekkora balhé legyen, meg hogy egyesek tiltakozzanak az ország szuverenitásának elvesztése miatt. Hagyták, hogy Fico ezt a kérdést nagyon keményen kihasználja.

Ha meg ő maradt volna a kormányfő, vélhetően szép csendben támogatta volna a szerződést.

Amennyiben ő a miniszterelnök és a nemzeti párt nélkül kormányozna, ez a szerződés valószínűleg könnyebben átment volna. De az álláspontját pontosan nem ismerem, mert amikor csak előkerült ez a kérdés, az SNS bevágta az ajtót és emiatt ez lekerült a napirendről. Emiatt nem tudom, mi volt Fico és Pellegrini véleménye erről a kérdésről.

De a legnagyobb probléma, hogy a mostani vezetés nem tud kormányozni, nem készítik fel az embereket. Amikor már arra reagálok, hogy ég a ház, akkor az késő, hiszen károk is keletkeznek. Ha előtte odafigyelnek, akkor tűz sem keletkezik.

Azért Eduard Heger csak szimpatikusabb mint a pártjabeli elődje?

Heger személye jobb mint a mostani pénzügyminiszter, de neki sincs tapasztalata a kormányzással. Nincs benne elég szufla, meg határozottság, hogy megmondja, merre nem szabad haladni, így meg csak amolyan szóvivője a kormánynak. De bárki lenne a helyében, akár Sulík, ilyen kormánykoalícióban, ahol egyik erre húz, a másik arra, potyognak szét, senkinek sem lenne könnyű ebben a helyzetben. Még Ficónak sem.

Még mindig úgy gondolja, hogy inkább a halál mint Matovič?

Persze. Ismertem őt, láttam, hogyan hazudozik. Amit kritizált korábban, ő még annál rosszabbul teljesít. Ő tényleg az a fajta politikus, akinek csak a médiaszereplés a fontos, nem tudja, mi az a felelősség.

Korrupcióval szembeni kiállását azonban el lehet ismerni.

Egy dolgot csinált jól a kormány. Szabaddá tette a bűnüldöző szervek kezét. Levette a bilincset, ami az előző kormányok idején ott volt. Ennyi.

De nem Matovič. Mert ha ő tényleg nagyon küzdene a korrupcióval, akkor a teszteket, ezeket az orrturkáló eszközöket nem egy olyan cégen keresztül biztosította volna be, amelyik mínuszos volt, amelyiknek adóssága volt az adóhivatal felé. Törvény szerint nem is kaphatott volna ilyen társaság megbízást a beszerzésre.

Szóval ez a kormány döntött úgy, hogy végre elkezdik kivizsgálni az ügyeket. De ha már itt tartunk, azt is meg lehet jegyezni, hogy ezt az egészet mi indítottuk be. Ladislav Bašternák kinek az idejében került börtönbe? Ugyanez érvényes Marian Kočnerre is. Mert mi megváltoztattunk azt a szabályt, hogy a rendőrfőnök nem függjön az adott politikai képviselettől. Ez a mostani garnitúra ezt módosította, és jelenleg a belügyminiszter közvetlenül oda tud szólni a főkapitánynak, amivel esetleg jóval korábban juthat információkhoz.

Látszólag nem sokat segített az a törvénymódosítás a rendőrségen. Tibor Gašpar egy évet ült vizsgálati fogságban, az utódja, Milan Lučanský pedig öngyilkosságot követett el a cellájában.

Az öngyilkossággal várjunk még! Azt be kellene bizonyítani. Állítólag foltok voltak a hátán, ami azt bizonyítja, hogy Lučanskýra rátérdeltek. Nem tudjuk, pontosan mi történt, nem is a mi dolgunk azt eldönteni, ezért várjunk még.

Egy biztos, Lučanský alatt indultak be a dolgok. Persze nem azt mondom, hogy minden rendben volt. Ha igaz, hogy Norbert Bödörék úgy irányították a rendőrséget, ahogy arról értesülhettünk, akkor ez egy zárt rendszer volt, és ebbe kellett kívülről berakni valakit. Az pedig nem tud mindent hirtelenjében megváltoztatni. De Bašternákhoz például egészen addig nem lehetett hozzányúlni, de aztán beindult valami. A jelenlegi kormány javára írom, hogy ők ezt a folyamatot felgyorsították, és teljesen szabad kezet kaptak a rendőrök.

Persze, vannak visszasságok is, ami főleg azzal függhet össze, ahogy a hatóságokkal együttműködőket, az úgynevezett bűnbánókat esetleg milyen módon irányíthatják. Mert nem lehet kizárólag az ő vallomásukra alapozni mindent. Ezt a Markíza műsorvezetőjének úgy magyaráztam el, hogy képzelje el, hogy én és a vitapartnerem egyöntetűen azt fogjuk állítani, hogy a szerkesztő úr tízezer eurót kért a szereplésünkért. És azt nem is tettem hozzá, hogy ha ezt tényleg meg akarnánk tenni, akkor előtte két nappal mindketten kiveszünk 5-5 ezer eurót az automatából, és az már alátámasztaná a mi állításunkat. Szóval ezt így nem lehet csinálni, kell más bizonyíték is. Minden állítást le kell ellenőrizni, és ezért tart olyan sokáig a nyomozás.

Tavaly tavasszal a bíróságon elhangzott egy több gyilkosság miatt elítélt dunaszerdahelyi együttműködő gyanúsított szájából, hogy Lučanskýt Gódány László polgármesteren keresztül fizették le. Az ilyen megnyilatkozásokat miként érdemes kezelni?

Ez éppen olyan, mint amikor a dunaszerdahelyi maffia valamelyik tagja azt állította Jaroslav Spišiak korábbi rendőrfőnökkel kapcsolatban, hogy rendszeresen fizetett neki. Ennek a hitelessége majdnem a nullával egyenlő. Még annál is kisebb, mint amit Mikulec belügyminiszterre mondanak, hogy 200 ezer euró kenőpénzt fogadott el. A gódányos sztorinak a motivációja kettős is lehetett, nevezetesen az említett személyeket besározni.

És a főügyésszel mi a helyzet? Ő az elmúlt időszakban nem sározódott be? Miként látja Maroš Žilinka tevékenységét? Normális az, hogy beleütötte az orrát a védelmi szerződésbe?

Joga van hozzá, de ehhez nem szoktunk hozzá. A mi időnkben ez nem fordult elő. A korábbi főügyészek nem voltak olyan temperamentumosak.

Túlzás lenne állítani, hogy a Smernek lenne az embere?

Az nem igaz. Ha most itt ülne Luca Žitňanská, akkor elmondhatná, hogy mi éppen Žilinkát javasoltuk már nem is tudom melyik funkcióba. Csak ezt nem tudtuk keresztülvinni, mert éppen Ficóék voltak ellene.

Oroszországi útja sem ad okot gyanakvásra, amikor az ottani ügyészség megalapításának évfordulóját ment megünnepelni?

Ha előtte nem kezdi kritizálni a védelmi szerződést, akkor a moszkvai útja nem lett volna probléma. Mert ezt a kettőt össze szokás kötni.

Tudtunkkal más EU-s tagállam főügyésze nem ment el arra az eseményre.

Kákán is lehet csomót keresni. Matovič is járt Moszkvában, kérdem én, minek? A Szputnyik vakcina miatt? Az oroszokkal is együtt kell működni. Bizonyos határok között.

Az lenne a probléma, ha esetleg megpróbálná ugyanazt bevezetni az ügyészségen, amit az oroszok csinálnak. Azzal szétverné a demokratikus rendszerünket. Hogy ő elment Moszkvába, annak van bizonyos szimbolikája, de messzemenő következtetéseket ebből én nem vonnék le. De nálunk kialakult egy vélemény, hogy aki a szerződés mellett áll ki, az Amerika-barát, aki meg ellenzi, az oroszbarát. És mivel ő bírálta a dokumentum bizonyos részeit, őt már oroszpártisággal vádolják. Főleg, hogy utána elutazott Moszkvába is, ezért már azt mondják rá, hogy átállt. Mititété-átátá.

A jelenlegi kurzus javára mondható, hogy nem mozdították el az eredetileg hidas Bukovszky László kisebbségi kormánybiztost.

Igen, ahogy a Híd által jelölt Mária Patakyová ombudsman is a helyén maradhatott. Ez egyfajta kirakatpolitika. Bukovszky is leváltható lenne, de azzal valószínűleg nagyobb kárt okoznának maguknak. Kérdés, hogy van-e egyáltalán kisebbségi szakemberük. A kormánybiztos előtt emelem a kalapomat, nagyon sokat kihoz a pozíciójából, nem ül ott, mint befőtt a polcon. És hagyják őt dolgozni.

Ez szép tőlük.

Persze, hogy szép. A kirakatpolitika néha nagyon fontos. Óriási a szimbolikája. Lehet, hogy ezt Matovič találta ki, mert ilyenekre oda szokott figyelni. Ezt jól csinálták.

Mit szól a népszámlálási eredményhez? Meg ahhoz a véleményhez, hogy az a Híd munkájának köszönhető, hogy magyar szempontból aránylag kedvező eredménnyel zárult.

Egy biztos, hogy ezalatt a tizenvalahány év alatt, míg a Híd működött, a szlovák-magyar viszonyban csökkent a feszültség. Ez tény. Hogy ez mennyiben járult hozzá az említett eredményhez, nehéz bizonyítani.

Sokan sokkal rosszabb adatokra számítottak. Én örülök annak, hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy nem volt probléma, ha valaki magyarként akarta megélni azt hogy egy itteni kisebbséghez tartozik. Azt viszont látni kell, mennyire szlovákosodnak el a falvaink, illetve városaink, mint például Somorja is.

Túl közel van Pozsony?

Ez igaz. De a másik oldalon ott vannak az önkormányzatok, amelyek egyre csak bővítenének, mert az állam bácsitól a fejkvóta alapján kapják a támogatást. Az a kérdés, hogy mennyire figyelnek oda, hogy ez a folyamat mennyire változtatja meg a nemzetiségi arányt. Egy önkormányzatnak nem szabad, hogy ez mindegy legyen. Ez az ő felelősségük is.

Az előbb jelezte, hogy az ön korábbi pártja, a Híd járult hozzá a szlovák-magyar megbékéléshez. Ezt mások úgy látják, hogy ez inkább Orbán Viktornak köszönhető. Mert a magyar kormányfő Ficóval megegyezett, hogy ha szorosabb köztük az együttműködés, erősebb lesz a régiónk hangja az unióban.

Hallottam ezt az évelést. Erre szoktam azt mondani, hogy a jóisten azért adott az embereknek több agytekervényt mint a tyúkoknak, hogy azt használják. Ha ez a felvetés igaz volna, akkor ennek igaznak kellett volna lennie akkor is, amikor 2012-től négy éven át a Smer egyedül kormányzott. Vele párhuzamosan Orbán is már kormányon volt és akkor itthon nem születtek kisebbségbarát törvények.

Nem bővültek a nyelvhasználati jogok, sőt, az oktatásügy területén be akarták vezetni a kötelező osztálylétszámot, ami odavágott volna huszonvalahány magyar kisiskoláknak is.

Nekünk még ellenzékből sikerült elérnünk, hogy halasszák el egy évvel ennek a törvénynek a hatályba lépését, és aztán majd attól függően nyúlnak hozzá vissza, ki lesz kormányon. Mi meg 2016-ban kormányra kerültünk és szépen el is töröltük ezt a jogszabályt. Egyáltalán miért születhetett ilyen törvény, ha a megbékélés Orbán érdeme?

Biztosan még csak érett az idő a két kormányfő gyümölcsöző együttműködésére.

Atyala-patyala. Csak futtassuk át az agytekervényeken ezt az egészet. Amikor a koalíció tagjai lettünk, a vasúti megállóknál a nemzetiségek nyelvén is feltüntették a települések nevét, pedig a vonatkozó törvényt nem is változtattuk. De a pozíciónk miatt ilyen volt a hangulat, hogy ez megtörténhetett. És még sorolhatnám.

Itt van a Kisebbségi Kulturális Alap, ezt is sikerült létrehozni. Pedig korábban többször is próbálkoztunk. Akkor kilőtték, pedig Orbán és Fico volt a két ország miniszterelnöke. Aki tehát azt mondja, hogy ők ketten teremtették meg a pozitív légkört, azt valószínűleg azért állítja, mert utálja a Hídat. Most márciusban jelenik meg egy könyv, amelyik 40 oldalon számol be az eredményeinkről.

Egy propagandakiadvány?

Egyáltalán nem. Én magánszemélyként finanszírozom, mert már elegem van abból, hogy sokan azt mondják, semmit sem ért el a Híd az elmúlt időszakban. Majd benne szerepel, hány milliárd került Dél-Szlovákiába, azelőtt meg alig valami. És most is ez a helyzet. Erről meg lehet kérdezni a polgármestereket, hogyan fékezi most a környezetvédelmi miniszter a beruházásokat.

Azért sikerült akkor rengeteg dolgot tenni, mert ott voltunk. És ezt le kell írni, hogy mindenki láthassa.

Vagy ott van az R7-es út, sokan akkoriban azt mondták, hogy lópikula, el fog szlovákosodni a nyomvonal környéke. Akik akkor tiltakoztak, most petícióznak, hogy az autópálya menjen tovább Komárom felé. Elintéztük a vágsellyei elkerülő utat, volt rá pénz, a jelenlegi vezetés meg beszüntette a projektet. Ezt köszönjék meg azoknak a magyaroknak, akik az OĽaNO-t választották. Ezt nem lehetett kihagynom.

Egyáltalán van értelme ellenzékben maradni egy szlovákiai magyar pártnak, ha bekerül a parlamentbe?

Ha jól csinálja, igen. És nem kell minden áron csatlakozni a kormányhoz, csak akkor, ha teljesíteni tudja a kampányban megígért célkitűzéseinek nagy részét.

Ez a Híd 2016-os esete?

Igen. Sokan nem emlékeznek arra, hogy amikor elmentünk tárgyalni először Richard Sulíkékkal, vittük magunkkal az elképzeléseinket, feltételeinket, amit 2-3 oldalon foglaltunk össze. Átfutották, és jelezték, a listánkon szereplő kisebbségi dolgokkal kapcsolatban nem tudják biztosítani minden OĽaNO-s képviselőnek a szavazatát, azaz nem biztos, hogy keresztül lehet azokat vinni.

Ugyanezt a dokumentumot aztán letettük Fico és Danko asztalára, és mivel nekik nem is volt hasonló jegyzékük, a miénkből indultak ki, ezért is mondhattam később azt, hogy a mi felvetéseink 80-90 százaléka belekerült a kormányprogramba. De ellenzékben is lehet politizálni, ott is lehet néha eredményt elérni. Ám az igazi az, amikor egy párt vállalja a felelősséget, és kormánypozíciót vállal.

A Szövetség kerülhet olyan helyzetbe, hogy jobb híján a Smerrel és a Hlasszal lép koalícióra?

Azok után, amit Fico most legutoljára mondott, nem tudom elképzelni. Állítólag arról beszélt, hogy az exkotlebásokkal, a Republika párttal nincs gondjuk. Ha ezt Fico komolyan gondolja, akkor baj van. Én nem tudom elképzelni, hogy egy magyar érzelmű párt ezekkel, a Kotleba szellemiségűekkel együtt tudna működni. Mert Ficot is sok mindenben fékezni kellett, és lehetett is.

Mire gondol?

Mondjuk az állandó sorosozására. Jeleztük is neki, hogy ha még egyszer belekezd egy sorosozásba egy olyan sajtótájékoztatón, ahol mi is ott vagyunk, akkor sarkon fordulunk és ott hagyjuk.

Azonban ha valamit megígért, akkor ahhoz tartotta magát. Legfeljebb annyit mondott, hogy egyik vagy másik kérdéssel összefüggésben győzzem meg Dankót. Mert az SNS ugrált a leginkább. De még velük is meg lehetett találni a közös hangot. Egyszer Danko mesélte, hogy a településeket jelző táblán szereplő magyar feliratok miatt annyian zaklatták őt, mert egyesek sokkal nagyobbnak tartották a magyar betűket, hogy fogta magát és megállt a kocsijával helyszínelni, aztán saját maga bizonyosodhatott meg arról, hogy ez nem is igaz.

Danko utódjáról, Boris Kollárról még nem esett szó. Az ő szerepét hogyan értékeli?

Hát mit is mondjak róla? Amikor egy vitaműsorban az előző kabinet kapcsán elkezdett maffiakormányozni, mondtam neki, vigyázzon, én annak idején a maffia ellen harcoltam, még a Pápayék idejében. Viszont Kollár meg belőlük élt élt. Aztán már ezzel sosem hozakodott elő, ha velem került adásba. Neki ez a múltja, de ok. Most mindenből megpróbál hasznot húzni.

Egy kormánykoalícióban viszont az a legfontosabb, hogy betartsuk az egyezségeket. Ezért mondták valamikor az MKP-ra is, hogy megbízható párt. Ha valamire előzetesen rábólintottunk, akkor is megszavaztuk, ha közben a többiek vacilláltak. Azt szoktam mondani a szlovák kollégáknak, hogy Trianon után mi megtanultuk azt, hogy ha valamire igent mondunk, az csak akkor változhat meg, ha közösen megegyezünk. Nem nagyon értették, de ez az ő bajuk. Visszatérve Kollárra, sok mindenben nem lehet rá támaszkodni.

Az államfő jobban teljesít?

Azt látom, hogy nem ért fel arra a szintre, hogy komoly döntéseket hozzon, ha áll a bál. Nem lehet óvatoskodni annyit. Zuzana Čaputovának ki kell néha mondani dolgokat, az a feladata, hogy az országot a jövő felé mozdítsa a felszólalásaival.

És Pellegrini?

Lavírozni próbál, ami nem jó. Fico nem ilyen, ő akkor is fejjel megy a falnak, ha tudja, az betonból van.

A Smer meg fogja előzni a Hlast?

Szerintem igen. Hacsak Pellegrini fel nem támad hamvaiból. Nem akar elhatárolódni Ficótól teljesen, de azt sem akarja, hogy közelebb kerüljön a koalícióhoz. A kettő között lavírozik és az nem megy sokáig.

Ha Ficóék lehagyják Pellegriniéket, valószínűbbé válik egy előrehozott választás lehetősége?

Ez a kormány kihúzza a megbízatása végéig, nem lesznek korai választások.

Magyarországon meg lassan elkezdődik a választási kampány. Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter próbálja felvenni a kapcsolatot a határon túli magyarok képviselőivel, de mintha azok ettől elzárkóznának. Ha ön a Hidas platform hangadója lenne, hogyan viszonyulna a közeledéséhez?

Megmondom, nekem mi a problémám.

Én kívülállóként azt látom, Márki-Zayék ha meg is nyernék a választásokat - amiben nem nagyon hiszek, szerintem Orbánék kis különbséggel győzni fognak - szóval ellenzéki siker esetén még rosszabb helyzetben lesz az a kormány, mint az itteni kabinet. Annyi különféle érdeket képviselő pártból áll össze az ottani ellenzék, hogy ha hatalomra kerülnek, kérdéses, hogyan sikerül azt megtartani.

Kormányozni tudni kell, sok párttal meg nehéz egy irányba húzni a szekeret. Ezt látjuk itthon is.

A határon túli magyarok támogatása szempontból mi lenne a jobb?

Ha megkérdezne egy MKP-st, biztos azt mondaná, hogy Orbán maradjon, ha meg olyat, aki...

Mi öntől kérdezzük.

Mindjárt mondom. Szóval, ha meg olyan valaki nyilatkozna erről, akinek sosem volt haszna abból, hogy Orbánék mennyi pénzt adtak a határon túlra, azt fogja mondani, döntsék el a magyarországiak. Én nem tudom. Nem ismerem Márki-Zayék programját, hogy hogyan képzeli el az együttműködést. Ha tudnám, akkor nyilatkozhatnék arról, melyik volna a jobb. Egy biztos, hogy bár olyan Orbán, amilyen, ismerik a véleményemet...

A Híd alakú tüske már kikerült a körme alól...

Hát igen, nem kell, hogy velünk tartsa a kapcsolatot, de nem kellett belénk rúgnia, és mégis megtette. Rendes keresztényként ezt megbocsátom, de nem felejtek. Ennek ellenére, biztos, hogy Orbán jobban kézben fogná a kormányrudat, mint egy olyan tömörülés, ahol sokfelé húzhat a sok pártocska.

Egy éve azt nyilatkozta az állami hírügynökségnek, hogy rendőrségi forrásokból úgy értesült, volt olyan utasítás, hogy találjanak valamit Bugárra, hogy aztán teátrális körülmények között be lehessen őt hozni a zsaruságra. Azóta van-e valami fejlemény ezzel kapcsolatban?

Azóta is kutakodnak.

Keresnek, kutatnak. Kik? Hamran István rendőrfőkapitány emberei?

Szerintem ő nem is tud róla, Hamrannak nincs köze ezekhez az ügyekhez.

Csak zárójelben érdeklődünk, örül annak, hogy a legújabb főzsaru egy magyar nemzetiségű rendőr?

Ha a vele szemben támasztott elvárásoknak sikerül megfelelnie, úgy fognak rá tekinteni, magyarként is összejött ez neki. Ha viszont elmaradnak a sikerek, akkor azért, mert magyar emberről van szó. Természetesen ez a szlovák részről fogalmazódna meg így.

Az nagyon jó, hogy magyar ilyen magas pozícióba kerül. El nem felejtem, amikor 1998-ban először neveztek ki Szlovákiában magyar kormánytagokat. Mekkora ródeó volt abból, hogy Miklós Laci magyarként környezetvédelmi miniszter lett! Jöttek is a felháborodott telefonok, hogy biztos csak a magyar vidékeket fog támogatni! Vagy amikor én a parlament alelnöke lettem. Rögtön szólt is nekem az egyik kirendelt biztonsági őr, hogy vigyázni kell, mert jött egy fenyegetés, hogy a szlovák törvényhozásnak nem lehet magyar az alelnöke.

Ezt a hozzáállást akkor sikerült áttörnünk, és fokozatosan hozzászoktak az emberek, hogy nem kell tartani attól, hogy más nemzetiségűek is pozícióhoz juthatnak. Most az új rendőrfőnök került ilyen helyzetbe.

Akinek, ahogy említette, nincs sok köze ahhoz, hogy szimatolnak ön után. Ezt a puhatolózást tulajdonképpen honnan veszi?

A forrásaim megvannak a rendőrségen belül. Ez úgy működik, hogy ha olyan személyt visznek be kihallgatásra, akkor előbb-utóbb azt kezdik firtatni, közte és Bugár között milyen a kapcsolat. De ezzel nem sokat törődök, mert a lelkiismeretem tiszta

Bárkit be lehet vinni, ha akad két ember, aki valami hülyeséget mond. Nem hiszem, hogy erre az én esetemben sor kerül, de ilyen helyzetben én rögtön kijelenteném, hogy nem leszek öngyilkos. A másik dolog amit meglépnék az az, hogy nemzetközi bíróság elé vinném a dolgot.

Ilyenekre tényleg ne kerüljön sor. Viszont mi a valószínűsége annak, hogy egyszer még visszatér a politikába?

Mutathatnám, de azt nehéz lenne leírni.

Csak nyugodtan, illusztrációs fotónak remek lesz.

Szóval:

nem, nem, soha.

Ezt komolyan mondom. Második életemet élem, és élvezem, hogy senki nem zavar.

A felesége megszokta, hogy annyit tartózkodik otthon?

Mi az hogy! Reggel együtt kávézgatunk szépen. Mindig fél hét körül kelek, aztán megetetem a macskámat, aztán a kutyámat, ebben a sorrendben, nehogy a lüke cica odasomfordáljon a kutya táljához.

Tehát macska, kutya, tyúkok, aztán jövök én.

Szép sorrend. Azon már gondolkodott, ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, mi az, amit másképpen csinálna?

Abban az esetben keresztül nyomtam volna azt, hogy a Kuciak-gyilkosság után lépjünk ki a kormányból. Mi azzal mentünk Ficóhoz tárgyalni, hogy tartsunk előrehozott választásokat, ellenkező esetben mi otthagyjuk a kormányt. Jó egy órán keresztül vitatkoztunk, és aztán visszajöttünk ide a pártközpontba. Közben meg itt, az országos tanács várakozó küldöttei körében megváltozott a vélemény. Elkezdtek gondolkodni a polgármestereink, hogy ha vége szakad a kormánypozíciónak, ha a Híd távozik a kabinetből, számos projektnek búcsút inthetnek.

Ezzel kapcsolatban nyilatkozott akkor nekünk a székház folyosóján az ön képviselőtársa, Rudolf Chmel, hogy a párt egyes tagjainak fontosabbak az állami pénzek, mint az elvek. Amire reagálva ön ingerülten melegebb égtájakra küldött el minket, hogy miért írunk meg ilyeneket.

Igen, de vannak olyan dolgok, amiket bizonyos helyzetekben nem mondhat el az ember, mert az árt. Ez is, amiről most beszélünk, akkor ártott volna. Most már persze mindegy.

Szóval visszatérve a pártba, érzékeltük, hogy megváltozott a küldötteink véleménye, és akkor találtuk ki az OT-nk által elfogadott határozat harmadik mondatát. Ami csak arról szólt, hogy mivel más lett a párttársaink álláspontja, tudatosítottuk, hogy tovább kell tárgyalnunk a politikai partnereinkkel, amihez meg az elnökség szabad kezet kapott. Ami akkor jött jól, amikor sikerült eltávolítani Robert Kaliňák belügyminisztert és Fico kormányfőt, mert már nem kellett összehívni újra az országos tanácsot, hiszen az átruházta ezt a jogkört a párt elnökségére.

Hát ez az, amit én most már másképpen csinálnám. Mert akkor én is elhittem azt, amit a polgármesterek többsége mondott. Azt, hogy rengeteg beruházási projekt van, azoknak meg meglesz az eredménye, amit meg az emberek meg fognak becsülni. Dehogy becsülik meg! Ennyi, kész. Szóval akkor azt kellett volna tenni, hogy egyszerűen keresztülpréseljük a kormányból való kilépést.

(Sidó Árpád)