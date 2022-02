Fellélegezhet a telekmutyival gyanúsított polgármester

A zsolnai járási ügyészség törölte az OĽaNO képviselője, Monika Kavecká meggyanúsítását, aki egyben Kunerad (Zsolnai járás) község polgármestere.

Fotó: TASR

Bérlakások építtetésével kapcsolatos közbeszerzések machinációjával gyanúsította meg a rendőrség Monika Kaveckát tavaly év végén. Az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány fél évvel ezelőtt figyelmeztetett az esetre, akkor a Közbeszerzési Hivatal is jelentős törvénysértést állapított meg, és 30 ezer eurós büntetést szabott ki.

Az alapítvány rámutatott, hogy a polgármester egy magán cégnek adott bérbe telkeket, majd a pályázatban úgy tüntette fel, hogy a bérlakásokat csak ezeken a konkrét parcellákon lehet megépíteni. A gyanú szerint az F. A. A. C. Consulting vállalat azoknak az építkezési telkeknek a segítségével jutott a hárommillió eurós megrendeléshez, amelyekre korábban hosszú távú bérleti szerződést kötött. Mindez még a versenypályázat kiírása előtt történt az alapítvány szerint.

Az F. A. A. C. Consulting tulajdonosa, Jaroslav Ďurman tagadja, hogy a versenypályázat feltételei már előre úgy voltak meghatározva, hogy azokat csak az ő cége teljesítse. „Egyáltalán nem úgy volt, hogy a lakásokat csak azon a telken lehetett megépíteni. Az, amit valaki önöknek mondott, az tiszta hazugság” – húzta alá.

A december 21-i meggyanúsítás ellen a polgármester panaszt nyújtott be, amelyet a zsolnai járási ügyészség most hagyott jóvá. Ezt a polgármester, valamint a zsolnai kerületi ügyészség szóvivője, Martin Kokles is megerősítette. Az ügyet visszautalták a nyomozóhoz

Az ügyvéd a panasz benyújtásakor kiemelte, hogy a meggyanúsítási határozat teljes egészében megalapozatlan, és szövegkörnyezetből kiragadott, tévesen értelmezett tényeken alapult.

Kavecká csupán annyit reagált, hogy nem nyilatkozik, amíg az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány, valamint Richard Raši parlamenti képviselő bocsánatot nem kérnek tőle az állításaik miatt, amelyek a médiában megjelentek.



(TASR/para)