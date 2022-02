Állig felfegyverkezett katonákkal ijesztgetnek, közben meg a smeresek oligarchája szállásolta el az amerikaiakat

A legnézettebb szlovák kereskedelmi televízió népszerű vitaműsorában, a Na telo-ban vasárnap még mindig azon a múlt héten elfogadott nemzetközi szerződésen rágódtak a meghívott politikusok, ami szlovák-amerikai védelmi egyezmény néven vált ismertté. Ez az a dokumentum, amiből az ellenzék a parlamenti ratifikáció során hatalmas cirkuszt kerekített, és ami a szónoki emelvénynél locsolós "vízirevübe" torkollott. Most egy érdekes szál került elő, ami azt az amúgy nyilvánvaló feltételezést támasztja alá, hogy Robert Ficóéknak csak a balhéra ment ki a játék, elviekben semmi bajuk nem lehet az egyezséggel.

Fotó: TASR

A Markíza hétvégi műsorának smeres vendége, Juraj Blanár azzal ütötte meg az alaphangot, hogy az általuk vitatott védelmi megállapodás lehetővé teszi azt, hogy Szlovákia területére 3 ezer állig felfegyverkezett amerikai katona érkezzen. És nem jönnének üres kézzel, hanem jópár haditechnikai eszközt is hoznának magukkal. Fico kollégája ezt annak ellenére állítja, hogy a múlt héten a védelmi miniszter világosan elmondta, az elkövetkező években nem számít száznál több amerikai egyenruhásra az országban.

Jaroslav Naď úgy véli, hogy a kuchyňai reptéren az amerikaiak talán egy üzemanyagraktárat húznak majd fel 50 millió dollár értékben, azt is csak az esetben, ha ebben megegyezésre jutnak. A miniszter azt is megjegyezte, hogy az itt "leparkolandó" F-16-os vadászgépek számára Sliačon egy új szervízállomást létesítenek, amiről a szerződést még Robert Fico kormánya idején írták alá.

Ettől még a Smer alelnöke, Blanár a két reptér feletti szuverenitás elvesztésétől fél, ami legalább 11 éven át tart majd. Szerinte az ide érkező amerikaiak bármilyen felszerelés hozhatnak magukkal, mert a hazai hatóságok csupán tájékoztatást kapnak, de nem ellenőrizhetik a szállítmányokat.

Vitapartnere, a kormánypárti Veronika Remišová nem érti, mivel próbálja magyarázni az ellenzék az ország szuverenitásának veszélyeztetését.

"Egyedül olyan amerikai katonák érkeztek Szlovákia területére, akiket még Robert Fico hívott ide még 2015-ben. Ráadásul a Bonul cég épített fel a főhadiszállásukat"

- vetette fel a Za ľudí párt miniszterelnök-helyettese. Remišová a műsor alatt több ízben is Blanár fejéhez vágta, hogy a Smer elnöke invitálta ide az amerikai haderő tagjait. Erre egy olyan egyezmény adott lehetőséget, ami a külföldi csapatok itteni állomásoztatásáról szólt. A miniszterelnök-helyettes idézett a hét évvel ezelőtt jóváhagyott dokumentumból, miszerint a főváros pozsonyszőllősi (Vajnory) városrészében található támaszponton állomásozó amerikai katonák tervezési feladatokat látnak el. "Az amerikai katonák ezen támaszpontját akkoriban a Bonul cég építette fel. Akkor ezt nem is kérte tőlünk senki sem, önök maguktól ajánlották fel és a Smer képviselői azt mind meg is szavazták" - szögezte le Remišová.

Blanár ezt a megnyilatkozást eleresztette a füle mellett, nem reagált rá.

Csak annyit jegyzett meg, hogy a pártja nem ellenzi a NATO-t. "Amellett érvelünk, hogy tegyünk eleget a kötelezettségvállalásainknak, de azt nem támogatjuk, hogy olyan, az amerikaiak szempontjából előnyös szerződést vigyenek keresztül, amit az emberek nem támogatnak.

A vitaműsorban megnevezett cég, a nyitrai székhelyű Bonul a Smerhez közel álló Bödör család által irányított őrző-védő vállalat. 2020 szeptemberében arról számoltunk be, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal átvilágította a társaságot, majd úgy döntött, megvonják annak legmagasabb szintű biztonsági besorolását. A biztonsági átvilágítás azért fontos, mert számos állami megrendelés elnyeréséhez vagy teljesítéséhez szüksége van rá a cégnek, és ilyenekben a nevezett cég nem szűkölködött a korábbi időkben. Nobert Bödör nem mellesleg az úgynevezett Állattenyésztő (Dobytkár) ügy gyanúsítottja, amely Szlovákia történetének eddigi legnagyobb korrupciós ügye, hiszen 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege, amit a rendőrségnek eddig sikerült feltárnia. Az ügy tárgyalása február 25-én kezdődik a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon.

