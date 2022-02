A SaS frakciója meghívja a belügyminisztert a legközelebbi ülésére

Az SaS frakciója meghívja Roman Mikulec (OĽANO) belügyminisztert a legközelebbi ülésére a tárcavezető ellen benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal összefüggésben.

Erről Richard Sulík gazdasági miniszter és az SaS elnöke tájékoztatott hétfőn.

"Meghívjuk őt a frakcióülésére. A képviselőink mindenfélét kérdezhetnek tőle, olyasmit is, ami esetleg nem fog tetszeni neki. Ezután döntünk"

- mondta a liberális párt elnöke. Hozzátette: a SaS-nek fontos, hogy a koalíció összetartson, és mindent megtesz azért, hogy tovább működhessen.

Az ellenzéki Smer-SD hétfőn bizalmatlansági indítványt nyújtott be a belügyminiszter ellen. A Smer-SD képviselői mellett a parlamenten kívüli Hlas-SD párthoz tartozó független képviselők és a Tomáš Taraba körül csoportosuló független képviselők is aláírták az indítványt. Ezt Robert Fico, a Smer-SD elnöke jelentette be, hozzátéve: hét napon belül össze kell hívni a parlament rendkívüli ülését.

