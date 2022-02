A tinderes svindler is megirigyelhetné szlovák "kollégája" tevékenységét – 140 ezer eurót csalt ki nőktől a hazug szélhámos

Elképesztő történeteket talált ki egy ma már elítélt pozsonyi férfi, aki nőket ámított a szerelmével, hogy aztán pénzt csaljon ki tőlük.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A fickó ugyanolyan hihető bizonyítékokkal tudta alátámasztani meséit, mint a világhírű tinderes svindler, Simon Leviev. Míg Leviev gyémánt gyémántörökösnek adta ki magát, addig a szlovák férfi az áldozatai számára hívő ember, a teológiai szak egykori diákja volt. Egyben viszont mindketten hasonlítanak: sármosak, csábítók és meggyőzők tudtak lenni, amikor pénzre volt szükségük. Az egyik áldozat szerint készséges és kedves volt, főzött, takarított, de amikor mindezt elvégezte, pénzt kért kölcsön. „Tipikus manipulátor volt“ – mondja.

Levievet néhány hónapnyi előzetes letartóztatás után szabadon engedték, a nők ellen elkövetett csalásaiért sosem kellett felelnie, szlovák kollégája viszont nem úszta meg ennyivel. A Pozsony III Járásbíróság 6 évre rács mögé küldte. A vádirat szerint kisebb és nagyobb hazugságokkal megközelítőleg 140 ezer eurót csalt ki a nőktől, és nem csupán megtakarított vagy örökölt pénzükre utazott – az áldozatok gyakran kölcsönt is felvettek a csaló miatt.

Az egyik áldozat ráadásul csődbe is került. Neki a csaló azt állította, hogy üldözi őt a maffia, megverték és fenyegették, és hogy elveszítette a fizetését. Állítólag azzal is megfenyegették, hogy elgázolják a nővérét, miközben az babakocsival sétál kint. A becsapott nő nem bírta el a rá nehezedő nyomozást, és a bankban felvett 37 ezer euró kölcsönt.

Emberünk viszont nemcsak fiatal nőkre utazott. Egy idősebb asszony életébe is befurakodott, aki segítőtársat keresett a mindennapi teendőkre. A férfi előadta nehéz sorsát, hogy tönkrement a házassága, a volt felesége pedig nem engedi, hogy a lányával találkozzon. Képeket mutogatott neki az állítólagos lányáról, nagyon szerencsétlennek tüntette fel magát. Miután megszerezte az idős asszony bizalmát, fokozatosan pénzt kért tőle kölcsön néhány száz euró értékben, amit vissza is fizetett. De aztán bekeményítetett: 2016 áprilisában azt állította, hogy összetűzésbe került a rendőrséggel, 300 eurót kell fizetnie, néhány nappal később pedig 350 eurót. A fickó állította, hogy visszafizeti a pénzt, de aztán újabb összegeket kért tőle kölcsön különféle ürügyekre hivatkozva. Sőt, az idős nő bankkártyáját is elvette, amiről fokozatosan 20 ezer eurót vett le.

Amikor az áldozat erre rájött, a férfi elnézést kért, és azzal magyarázkodott, hogy egykori társának kellett visszafizetnie a tartozását, akinek az üldözése miatt életveszélyben volt. A nő ugyan bedőlt neki, de ezután már részletes feljegyzést vezetett arról, hogy a férfi mikor mennyi pénzt kért tőle kölcsön. Így például kaució, feleségével szemben bírósági kiegyenlítés, gyerektartás, válás, fogadói maffia ürügyén is kért tőle kölcsönt. Később azt állította áldozatának, hogy rákbeteg, és csak Bécsben tudják megoperálni, de közben egy zsolnai műtétre is pénzt kuncsorgott. Az idős asszony végül azért tett feljelentést a rendőrségen, mert meg volt róla győződve, hogy a férfi bűncselekményt követ el, és látta, hogy a közösségi hálón nagyon aktív.

Ha a férfi jó szóval nem tudott pénzt kicsalni, fenyegetőbbre vette a stílust. Egy barátnőjének, akit a társkeresőn ismert meg, azt mondta, hogy ha nem ad neki pénzt, akkor előfordulhat, hogy a nővére és a szülei balesetet szenvednek. Hogy jelezze, komolyan gondolja minden szavát, elmondta, hol dolgoznak a szülei, hogy ismeri a cég tulajdonosát, és el tudja intézni, hogy kirúgják őket. A fiatal nő annyira megrémült, hogy félt hazamenni, nehogy valami baja essen a családjának, sőt idegileg annyira padlóra került, hogy már az öngyilkosságon gondolkodott. A férfi azzal is megfenyegette, hogy ha a rendőrséghez fordul, kitalál rá egy bűncselekményt, miszerint autóval átment a lábán, és nem részesítette őt elsősegélyben. Csakhogy a terve nem jött be, ugyanis fenyegető üzeneteit akkor írta, amikor a nő már vallomást tett a rendőrségen, ő pedig megmutatta a hatóságnak az üzenetváltásokat.

Simon Levievvel ellentétben a szlovák férfi nem fényűzésre használta a kicsalt pénzeket, vallomásában ugyanis azt állította, hogy éveken keresztül szerencsejáték-függő volt, és az összes pénzt eljátszotta – bevallása szerint 280 ezer euróról van szó.



(aktuality.sk)