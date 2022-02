Így válasszon tökéletes kerékpárt a 2-4 éves korosztálynak!

A szülőknek a példamutatáson kívül a megfelelő bicaj kiválasztásánál is óriási szerepe van abban, hogy sikerül-e megszerettetni az aprónéppel ezt a fantasztikus mozgásformát. Elég egy beható kellemetlen élmény, és lehet, hogy a csemete soha többet nem akar majd nyeregbe ülni. Ez a korosztály lényegében másolja az otthoni mintát, tehát ha azt szeretné elérni, hogy kamasz- és felnőttkorában tudatos kerékpáros legyen a gyermekből, akkor önnek kell példamutató magatartással elöljárnia

Ne a méreten spóroljon!

Számos baleset megelezőhető azzal, ha a csemete a saját, aktuális adottságainak megfelelő méretű biciklin tekerhet. A túl magas drótszamáron nem érzi magát biztonságban, nem ér le a lába, könnyen lehet, hogy a kormányt sem stabilan éri el. Ha még pótkerék is fel van szerelve a magas cangára, akkor szinte garantált a borulás.

Az a legjobb, ha közösen tudnak elmenni és kiválasztani a jövőbeni kedvencet. Jó, ha a gyerkőc rá tud ülni, ki tudja próbálni a cangát. Bár van általános meghatározás, ami magasság alapján segít a kiválasztásban, de a gyermekek is különböző testfelépítésűek, a személyes próbánál pedig kizárt a tévedés. Akkor jó a méret, ha a lába leér, és tekerésnél az alsó pedálon lévő láb nincs teljesen nyújtva.

Kell pótkerék vagy nem kell pótkerék?

A pótkerék egy nagyon hasznos találmány, hiszen azok a fiatalok, akik éppen tanulják a bringázás rejtelmeit, támasztékot kapnak. Mivel ezeket úgy kell felszerelni, hogy ne egy síkban legyenek, a bicaj könnyen felborul egy alacsonyabb patkában vagy kanyarodáskor. A támasztékos kétkerekűeket valamivel nehezebb tekerni is, ezért lehet, hogy már ez is elveszi a gyermek kedvét a további próbálkozástól. Ráadásul a csemete figyelme a pedálozásra fog összpontosulni, nem az egyensúlyozásra, így az önálló tekerés megtanulása hosszabb folyamatot igényel, több gyakorlással.

Azok a szerencsések, akik futóbicikliről nyergelnek át az első valódi bicóra, hiszen nekik nem is kell feltétlenül pótkerék. A kezdeteknél valamivel több odafigyelést igényel a szülő részéről, hiszen azért a pedálozás és közben az egyensúly megtartása nagy kihívás. De nincs szükség a seprűs módszerre, a gyermek néhány alkalom után rá fog érezni a száguldás ízére. Válassza ki a gyermekéhez illő járgányt a Kerékpárwebshop.eu gyermekkerékpár kínálatából!

Védő- és egyéb felszerelés

Az alapvető szabályok megértetésén kívül szükség lesz néhány eszköz beszerzésére is. Javasolt a bukósisak használata, amely a nagyobb ütődéseket elhárítja, hogy véletlenül se a gyerkőc feje sérüljön. A legtöbben itt meg is állnak, pedig érdemes még könyök- és térdvédővel is ellátni a kerékpározni tanulót.

Úgy válasszuk ki a bringa színvilágát, hogy az is meghozza a csemete kedvét a cangázáshoz, valamint lányoknak szoktak kosár és/vagy babaülést is felszerelni a kincsek, játékok hordozásához. Praktikus egy kulacstartó elhelyezése is, hogy mindig tudjon inni, ha szüksége van rá.

