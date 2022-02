Nem jött össze az alkotmánymódosítás Kollárnak az ellenzékkel sem, egyelőre nem lesz népszavazás az előrehozott választásról

Elutasította a parlament Miloš Svrček (Sme rodina) alkotmánymódosítási javaslatát, amely lehetővé tette volna, hogy népszavazással is dönteni lehessen az előrehozott választásról. A javaslatot támogatta szinte a teljes ellenzék, a kormánypárti képviselők közül azonban csak Boris Kollár képviselőtársai szavaztak igennel, csak 62 támogató szavazat jött össze a 90 helyett.

Elmeszelte a parlament Miloš Svrček (Sme rodina) alkotmánymódosítási javaslatát. Boris Kollár párttársa azt akarta elérni, hogy népszavazással lerövidíthető legyen a választási ciklus, vagyis kiírható legyen az előrehozott parlamenti választás. A kérdésben azonban nem jutott egyezségre a koalíció, a javaslatot csak a Sme rodina parlamenti frakciója szavazta meg, az OĽaNO tartózkodott, az SaS pedig ellene szavazott.

A javaslatot ugyan támogatta szinte a teljes ellenzék, de így is csak 62 igen szavazatot kapott. Robert Fico (Smer) és a Smer képviselői azzal a feltétellel szavaztak igennel, hogy a jogszabályt a részletes vitában módosítani fogják. Svrček javaslata ugyanis az elfogadása esetén is csak 2024 márciusában lépett volna életbe, vagyis csak a következő választási ciklusra vonatkozott volna. „Ha nem módosul a hatályba lépés időpontka, akkor a Smer képviselői nem fogják megszavazni a törvényt a végszavazás során” – jelentette ki Fico.

„A tervezetet készek lennénk módosítani, csak azért szerepel benne a 2024-es időpont, mert attól tartottunk, hogy a törvény enélkül retroaktív lenne, és megtámadnák az Alkotmánybíróságon” – védekezett Kollár.

A házelnök szerint ugyanis retroaktivitást jelentene, ha már a jelenlegi választási ciklust is rövidíteni lehetne népszavazással. Svrček javaslata emellett két évre korlátozta volna az előrehozott választás kiírásának lehetőségét: nem engedélyezte volna a parlamenti szavazás kiírását a ciklus első és utolsó évében sem.

Az ellenzéki javaslat is elbukott

A Sme rodina javaslatát támogatták Marian Kotleba képviselői és az ĽSNS-ből kivált képviselők is, Kollárék azonban „nem adták vissza” az ellenzéki támogatást. A parlament ugyanis elutasította három ex-kotlebás képviselő hasonló értelmű javaslatát is, és ezt Kollárék sem szavazták meg. Tomáš Taraba, Filip Kuffa és Štefan Kuffa javaslata lehetővé tette volna, hogy már a jelenlegi kormányciklus is lerövidíthető legyen népszavazással.

Alkotmányellenes lenne egy népszavazás az előrehozott választásokról

Az Alkotmánybíróság tavaly úgy döntött, hogy nem egyeztethető össze az alkotmánnyal a népszavazás kiírása a parlamenti ciklus lerövidítéséről. A referendum kiírásához szükséges szavazatokat tavaly már összegyűjtötte a Smer, Zuzana Čaputová köztársasági elnök azonban az Alkotmánybírósághoz fordult, mivel tartott attól, hogy a népszavazás kihirdetése ilyen kérdéssel alkotmányellenes lenne. A taláros testület a köztársasági elnöknek adott igazat.

A parlament azonban módosíthatná az alkotmányt, lehetővé téve ezáltal az előrehozott választás kiírását népszavazás eredményeképpen is, a képviselők azonban a mai napig nem tudtak megegyezni a kérdésben.

Az alkotmánymódosításhoz 90 szavazat kellene, a koalíciónak ez megvan, de a négy koalíciós párt nem ért egyet az alkotmány módosításában.

