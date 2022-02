Feljelentést tesz az SaS és az OĽaNO a képviselőket ért támadás miatt

Az elmúlt napokban több támadás is érte az ellenzék részéről a képviselőket, akik a parlamentben rábólintottak az amerikai védelmi megállapodásra. Ennek kapcsán telt be a pohár most az SaS és az OĽaNO képviselőinél, akik feljelentést tettek rémhírterjesztés, felbujtás és rágalmazás miatt.