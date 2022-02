LÉNYEG: Kedden még nem volt háború! Mi lesz ebből...?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Azt mondták hétfőn a meteorológusok, hogy Dél-Szlovákiában 60 százalék az esélye az esőnek. Ehhez képest verőfényes tavasz volt. Azt meg a külpolitikai szakértők tolták, hogy szerdán háborút kezdenek az oroszok. Ehhez képest kedden azt üzenték, hazamennek. Mármint a laktanyákba.

Mennyire kell komolyan venni, ha az orosz védelmi minisztériumból jelenti be valaki, hogy hazamennek a katonák

Az a kérdés, mennyire kell komolyan venni, ha az orosz védelmi minisztériumból jelenti be valaki a háború küszöbén, hogy megkezdték a felkészülést az állomáshelyükre történő visszatérésre a katonák. Merthogy végetért volna az Oroszország területén zajló hadgyakorlat… Egyszerű a képlet: Akiknek bármilyen okuk volt, hogy beleszeressenek Vlagyimir Putyinba, nyilván bármit elhisznek Moszkvának. Azokkal együtt, akik valamiért utálják az amerikaiakat. Avagy képtelenek fölfogni, hogy a szlovák, illetve a magyar, lengyel, román, illetve német stb. katonaság az az amerikai hadsereggel együtt maga a NATO. Akik viszont viszolyognak Putyintól, nyilván azt gondolják, ha valamit mond, annak legfeljebb annyi a hitele, mintha elbrummogná magát egy szibériai medve. Különben is utolsó gyilkosnak tartják, aki a hatalmát a rideg diktatúrával képes csak fenntartani. Azonkívül, hogy Oroszország birodalmi álmaival szédíti hívei tömegeit stb.

Egyébként teljesen mindegy, mit gondol bárki, aki nem ukrán vagy nem orosz. Fogalma nem lehet ugyanis arról, amit a két nemzetre osztott ki a történelmi szomszédság. Egyetlen dolog biztos csupán: az orosz-ukrán, vagy ahogy tetszik a Kelet és Nyugat szembenállásának sokkal, de sokkal nagyobb a tétje, mint egy futbalmeccsnek a Bajnokok Ligájában. Márpedig a közép-európai népesség stupid része pontosan úgy viszonyult az orosz kardcsörtetéshez meg a NATO válaszához. Arról szinte tökéletesen megfeledkezve, hogy, ahol laknak. Pedig ahol ők is laknak, mármint a közép-európai népesség stupid része is, az nem a Kelet, hanem a Nyugat. Többek között ezért nem nyomulnak Közép-Európából Moszkvába, hanem Londonba vendéglői személyzetnek, kórházi ápolónak, kőművesnek, gyepmesternek meg az isten tudja még minek…

Száz szónak is egy a vége, a tény csupán annyi, hogy kedden még nem volt háború… Ami kétségkívül nagyon szuper hír!

Felsültek

A frisss „haditudósításokhoz” képest totálisan eljelentéktelenedik máma minden. Többek között az is, hogy a partlament elutasította a kormánypárti Miloš Svrček (Sme rodina) alkotmánymódosítási javaslatát, amely lehetővé tette volna, hogy népszavazással is dönteni lehessen az előrehozott választásról. Annak ellenére, hogy a javaslatra ráharapott az egész ficóista ellenzék. Mivel viszont a kormánypárti képviselők közül kizárólag Boris Kollár képviselőtársai szavaztak igennel, csak 62 támogató szavazat jött össze a 90 helyett. Ami egyébként rendben is van, hiszen, ha megszavazták volna a javaslatot, a jövőben bármikor btetszés szerint módosítható lett volna a parlamenti választások eredménye. Ami a jelenlegi helyzetnél is kaotikusabb viszonyokba sodorta volna az országot. Vagyis a mindenkori kormányoknak kiszolgáltatott választópolgárokat.

Borisz Kollárék egyébként nyilván nem is gondolták komolyan, amit akartak. Javaslatukkal inkább sunyi módon a tudatlan választókkal akarták elhitetni, hogy számít a véleményük…

Mi lesz mindebből? Rövidesen kiderül!

Amúgy tényleg minden őrült tempóban drágul, elképesztő magasságokban járnak az élelmiszer-, üzemanyag- és energiaárak Szlovákiában. Csoda, hogy akad olyan kormánypárt, amelynek politikusai úgy csinálnak, mintha a választók érdekeit képviselnék? Ahelyett, hogy tényleg érdemi kormányzásba fognának és megpróbálnák gazdasági intézkedésekkel ellensúlyozni a kibontakozóban levő gazdasági válság következményeit.

Ennek a kormányzati tétlenségnek akarnak véget vetni a fuvarozók, akik bejelntették, szerdától fokozatosan blokkolni kezdik a forgalmat bizonyos határátkelőhelyeken. A Szlovákiai Közúti Fuvarozók Szövetsége egyik fő követelése az üzemanyagok adójának azonnali csökkentése 30 százalékkal, amely Lengyelország és Magyarország mintájára ideiglenesen hat hónapig lenne érvényben. Emellett az útadó 30 százalékos állandó csökkentését is követelik, valamint 38 eurós üzemanyag jövedéki adó-visszatérítést minden ezer liter tankolt üzemanyag után.

Mi lesz mindebből? Rövidesen kiderül!

Barak László