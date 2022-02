A miniszter tanácsadójaként tett-vett a hírhedt oligarcha, aki a futárjaival ajándékszatyrokban hozatta a zsozsót

Martin Kvietik, az SNS-közeli oligarcha rendszeresen részt vett a korábbi mezőgazdasági miniszter által vezetett értekezleteken. Gabriela Matečná, a tárca exminisztere nem lát abban semmi kivetnivalót, hogy a vállalkozó a tanácsadójaként dolgozott.

Martin Kvietik, Andrej Danko és Gabriela Matečná (Fotó: TASR/Aktuality.sk)

A Slavia Capital elnevezésű befektetői csoport egyik alapítója, Martin Kvietik úgy járt be az agrárminisztériumba tanácskozni, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Az ilyen üléseken általában olyan törvényjavaslatokról esett szó, amik aztán a parlamenti képviselők elé kerültek. Mindez a tárca korábbi vezetőjének, az SNS-es Gabriela Matečnának abból a vallomásából derült ki, ami összefügg a Szlovák Földalap működésével kapcsolatos korrupcióval.

Kvietik az egyik vádlott ebben a megvesztegetési ügyben, ami miatt ismét vizsgálati fogságban ül. Nem is olyan régen

kérvényezte is a szabadon bocsátását, de azt éppen azzal az indokkal utasították el, mert az exminiszter megerősítette, hogy a befolyásos oligarcha közvetlen kapcsolatban állt a politikai vezetőkkel is.

Legalábbis a Speciális Büntetőbíróság illetékes bírája, Ružena Sabová ezzel is érvelt, amikor megtagadták Kvietik kérvényét.

Kvietiket nem csupán a Szlovák Földalaphoz köthető korrupciós ügyek kapcsán gyanúsítják, ami miatt tavaly májustól tartják fogságban, hanem a Norbert Bödör nyitrai smeres oligarcha nevével fémjelzett Állattenyésztő-ügyben (Dobytkár) is, amiért pedig 2020 júliusa és 2021 márciusa között piheghetett a rácsok mögött. Ez utóbbi esetnek a bírósági tárgyalása február 25-én kezdődik a Specializált Büntetőbíróságon.

Az egész állattenyésztős ügy még azokba az időkbe nyúlik vissza, amikor 2012 és 2016 között Robert Fico pártja, a Smer koalíciós partnerek nélkül kormányzott. Ekkor a mezőgazdasági tárca is Ficóékhoz tartozott, és a pénzek Bödörhöz vándoroltak. Kvietik 2016-tól rúgott labdába, amikor a választásokat követően Andrej Danko vezette tömörülés szerezte meg az agrártárcát. A hatóságokkal együttműködő két személy azt állítja, hogy egyenesen a Slavia Capital befektetői társaság vezetőjének, Kvietiknek a kezébe perkálták le a pénzeket.

A tranzakciók helyszínéül leggyakrabban egy fővárosi hotel szolgált. Az említett pénzügyi csoport érdekeltségébe tartozó pozsonyi Hotel Albrecht egykori 8-as számú szobáját Kvietik alakíttatta át olyan helyiséggé, ahol diszkrét megbeszéléseket folytathatott egyebek mellett az SNS-espolitikusokkal is. A pénzembernek erre megvan a maga sztorija, ő azt mondja, itt főként az agrárszektorban érdekelt szakemberekkel szokott egyeztetni. Az Állattenyésztő-üggyel kapcsolatban meg szokás említeni, hogy az Szlovákia történetének eddigi legnagyobb korrupciós ügye, hiszen összesen 10 millió euró felett jár a kifizetett kenőpénzek összege, amit a rendőrségnek eddig sikerült feltárni.

Gabriela Matečná az Aktuality.sk portálnak elárulta, hogy Kvietik egyfajta sajtótanácsadóként dolgozott mellette. "Állásfoglalásokat készítettünk együtt a sajtó részére,

ha ön miniszteri pozícióban van, akkor jó néven veszi azt, hogy olyan kérdésben segít valaki, amelyikben nem mozog otthonosan. Nem látom az okát annak, hogy miért ne konzultálhattam volna a sajtós ügyeimet. Örültem, hogy vele egyeztethettem"

- nyilatkozta a szlovák hírportálnak.

A büntetőbíróság és a Legfelsőbb Bíróság a nevezett vádlott esetében a vizsgálati fogságot azzal indokolja, hogy Kvietik továbbra is szoros kapcsolatban áll "a politikai paletta számos képviselőjével, akik befolyással bírnak az államigazgatás működését illetően". Sabová bíró álatl jegyzett határozatban az is elhangzik, hogy a bűncselekményből egy - közelebbről meg nem nevezett - politikai párt is profitált.

A rendőrséggel együttműködő Martin Kodada, a földművelésügyi tárca vidékfejlesztési és közvetlen kifizetési főosztályának exigazgatója korábban arról számolt be, hogy több alkalommal hozott a szállóba ajándéktáskát, amit rögtön az előszobában közvetlenül Kvietik kezébe adott át. A táskában a szó átvitt értelmében valóban ajándék lapult, de ha pontosak szeretnénk lenni, akkor leginkább kenőpénznek neveznénk a "szuvenírt". Kodada a vallomásában beszélt arról is, hogy Kvietik jelezte neki, "a rendszer" fenntartására - azaz a párttal, annak kampányával és a médiával kapcsolatos kiadásokra - szükséges bebiztosítani a pénzmozgásokat, amit a minisztériumi alkalmazott úgy vett, a pénz nem a Slavia Capital főnökének zsebébe vándorol.

Nem túl bonyolult kikövetkeztetni, melyik pártról is van szó. Ahogyan arról már szó esett, az előző megbízatási időszakban az agrártárca az SNS-hez tartozott, és már tavaly arra jutottak a nyomozók, hogy a magasabb pozíciókba csak olyan embereket ültettek be, akiket a nemzeti párt és külön Kvietik is jóváhagyott.

A földalaphoz köthető megvesztegetési esetekre 2016-tól egészen az előző kormány megbízatásának lejártáig, azaz 2020-ig kerülhetett sor. Ha egy kérvényező azt akarta, hogy a javára döntsön az állami intézet, akkor előre meghatározott közvetítői díjat, províziót kellett leperkálnia, áll a bírósági határozatban. A nyomozók eddig legalább 500 ezer euróra becsülik az SNS-es oligarcha tiszta nyereségét. Ha ez beigazolódik, akkor akár 15 évre is bevonulhat a börtönbe, bár ő még tagadja a felhozott vádakat.

Az állami földekkel való üzérkedésben a földalap több magas beosztású munkatársa is részt vett, a kisebb halak jutaléka euróezrekben fejezhető ki.

A kenőpénzeket táblázatban tartották nyilván,

amit a földalap korábbi vezetője, Adriana Šklíbová is elismert. Ő azt is megerősítette, hogy a korrupciós ügy szálai az SNS-hez vezetnek.

A Specializált Büntetőbíróság döntése Kvietik szabadlábra helyezéséről még nem jogerős, a végső szót a Legfelsőbb Bíróság hozhatja meg.

(Aktuality cikke alapján)