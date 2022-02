Az emberek lelki szükségleteivel nem törődnek a politikusok, mondják az egyházfők

Ismételten arra kérik az egyházak Eduard Heger (OĽaNO) kormányfőt, hogy az oltatlanok is részt vehessen az istentiszteleteken. Arra hivatkoznak, hogy az új rendelet szerint már korlátozások nélkül lehet vásárolni az üzletekben.

Illusztrációs felvétel (TASR)

„Ismételten kérjük, azok számára is tegyék lehetővé az istentiszteleteken való részvételt, akik nincsenek beoltva a koronavírus ellen. Annál is inkább, mert a lakosság materiális szükségleteinek kielégítésére már nem vonatkozik ez a korlátozás” – áll az egyházak képviselőinek levelében.

Szavaik szerint azonban az emberek lelki szükségleteivel nem törődnek. „Úgy tűnik, az hallgattatik meg, aki hangosabban kiabál. Arra nem figyelnek, aki türelmesen és tisztelettel kéri, hogy élhessen a jogaival. Már mindenhol lehet korlátozások nélkül vásárolni, de istentiszteletre még mindig sokat nem mehetnek” – áll a levélben.

Február 15-től a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) rendelete alapján a kiskereskedelemben megszűntek a létesítményekbe való belépésre vonatkozó korlátozások.

Válaszul Eduard Heger megértést kért az egyházi vezetőktől és közölte, hogy hamarosan változás lesz a templomlátogatással kapcsolatban is. „Február 28-tól életbe lép az enyhítések első fázisa, megszűnik az OTP, az OP és az OP+ rezsim, ez vonatkozik az istentiszteletekre is, ami azt jelenti, hogy az oltatlanok is járhatnak templomba” - közölte a TASR-rel Ľubica Janíková, a kormányfő szóvivője.

