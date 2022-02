Megjelent az Új Nő februári száma – keressék legfrissebb farsangi számunkat az újságárusoknál!

Címlapunkon Bauer Ildikót, a múlt év egyik legjobban öltözött nőjét bújtattuk szebbnél-szebb báli ruhákba.

De a 2021-es év legjobban öltözködő hazai nőinek listáját is összeállítottuk: a legcsinosabb hölgyek neve közt Korpás Éva, Kurucz Klaudia, Balogh Bugár Anna és Fekete Irén neve is felbukkan. Divatanyagunkban Tési Evelint (Bős) kaptuk lencsevégre, aki megmutatta, hogy a hideg idő ellenére télikabátunk alatt igazi furfangos öltözékek is rejtőzködhetnek.

Nem csak a farsangolásra keressük az alkalmat, hanem új utakat is tervezünk az Új Nő csapatával! A pandémia után májusban felfedezzük Budapest új csodáját, a páratlan Zene Házát! A hónap végén a „pompás hármas”, Komárom, Helemba és Esztergom kincseit járjuk körbe, júniusban Horvátországba indulunk, júliusban pedig Morvaország látnivalóit célozzuk meg. Idegenvezetőnk Brogyányi Mihály lesz.

Képriportunkban Ádám Gyula kapta lencsevégre, hogyan búcsúztatják a gyergyói falvak a farsangot. A romos föld virágait, vagyis a vad növényekkel benőtt szeméttelepeket a bősi erdész, Fekete Zoltán mutatja be nekünk Dömötör Ede fotóin keresztül, s azt is megtudhatjuk, mi lesz a hulladék jövője és mit jelent a rekultiváció.

A nők félrevezetésének témája kiemelt szerepet játszik e havi számunkban. 1955-ben például kézikönyvet nyomtattak a nőknek, amit háztartástannak neveztek: ízelítőt hoztunk a korabeli tanácsokból – hogyan kell egyszerre tökéletes háztartást vezetni és nem zavarni férjünket? Sigmund Freud még úgy vélte, hogy a nő kasztrált férfi, ezért kevesebbet ér.

A női élet titkos fejezeteiben a menstruációs szegénységről is szót ejtünk: tudtuk, hogy nálunk is van ilyen, és tisztában vagyunk vele, mit is jelent ez tulajdonképpen? Az orgazmust sem hagyhatjuk ki érzékeny témáink közül – még ma is meghökkentőnek számít erről beszélni, azonban régen még nagyobb homály övezte a női örömöt. A gyengébbik nemnek például egyáltalán nem volt joga hozzá! Az Új Nő most tabuk nélkül mutatja be a női orgazmus rejtelmeit, s arról is szó esik, miért tartották régen bűnnek az önkielégítést és elítélendőnek a női vágyat.

Sorozatunkban görög istennők hétköznapi hasonmásait mutatjuk be. A harcos Artemisz szerepében most Keszegh Tünde komáromi ügyvédnőt mutatjuk be. Ő az, aki állandóan küzd az igazságért, emellett védelmezi a nőket és gyermekeket – közben pedig helytáll a jog kemény és férfias világában.

Fajdkakasok és úriemberek című írásunkban a mai kor öntelt szépfiúit vesszük górcső alá, valamint arról is szó esik, vajon a microcheating – az, ha mással csetel a párunk – megcsalásnak számít-e. Knapek Éva klinikai szakpszichológust kérdeztük a hűtlenség lélektanáról.

Megszülettek a népszámlálás eredményei, s bizony szomorúan állapítottuk meg, hogy a magyarság egyre fogy – ma már mindösszesen 456 ezren valljuk annak magunkat. Szlovák élet, magyar élet című írásunkban Lanstyák István, a pozsonyi Comenius Egyetem nyelvészprofesszora boncolgatta a szlovák-magyar házasságok kapcsán felmerülő nyelvi kérdéseket. Milyen nyelven beszéljenek a születendő gyermekek? Mindennapi életünkből is hoztunk rá példát, ugyanis a magyar apuka, Dobai Tamás szlovák anyukával neveli gyermekeit. Hogyan döntötték el az iskolakérdést?

Az étkezés mindennapjaink fontos része. Magazinunkban alaposan körbejárjuk a táplálkozással kapcsolatos allergiák, az étel- és hiszatminérzékenység témaköreit, s az érsekújvári Mikuláš Andrea személyesen is mesél tapasztalatairól. Bindics Imre a fermentálás titkaiba és fortélyaiba avat be bennünket képriportunkon keresztül, valamint szó esik a modern termeléssel előállított zöldségekről is.

Szépségrovatunkban Ruff Angéla kozmetikus mesél nekünk a kollagénekről és a peptidek hatásairól.

(PR-cikk)