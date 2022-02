LÉNYEG: A covidos képviselők sem tudják megmenteni ezt a kormányt, és a másik oldalon meg Ficóék egy börtöntöltelékkel erősítenek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Korábban már néhányszor tapasztalhattuk, hogy ez a szlovák kormánykoalíció egyre kevésbé működik olajozottan, ha arról van szó, hogy a saját célkitűzéseit váltsa valóra. És ha eddig létezett némi kétség, mára végérvényesen bebizonyosodott, hogy a kabinetet alkotó tömörülések leggyengébb láncszeme a Boris Kollár vezette párt, amihez most odaállt a papíron még létező Za ľudí maradéka is.

Darabjaira hullott szét a reformcsomag

Csütörtökön legfőképpen a Sme rodina és a Veronika Remišová vezette párt képviselőin akadt meg az igazságügyi reform a parlamentben. A csomagban négy törvényjavaslat szerepelt, és ezek közül a képviselők hármat megbuktattak, csupán egyet, a járásbíróságok székhelyeinek módosítását engedték részletes vitára. Így például a kerületi bíróságok átalakítása egyetlen szavazat híján megbukott, ami miatt Kollárék fejéhez azt vágta a szintén koalíciós SaS egyik polittikusa, hogy a partnerük fékezi az igazságosabb Szlovákia megvalósítását. Ezt a bírálatot akár Gyimesi György, az OĽaNO díszmagyarja is megkaphatta volna, mert ő is tartózkodott a szavazás során.

Két éve, az Igor Matovič vezetésével felállt kormánynak még 95 mandátuma volt a törvényhozásban, ami mostanra - az elpártoló néhány képviselő miatt - hivatalosan 90-re csökkent. Az eddig összetartó sme rodinások meg simán sakkban tudják tartani az egész koalíciót, ahogyan most is, hiszen nélkülük már a minimum szükséges 76 szavazat sem jöhet össze.

Vírus ide vagy oda, a parlamentben volt a helye a képviselőnek

Még annak ellenére sem, hogy van olyan képviselő, aki a pozitív koronavírustesztje ellenére is ott feszít a parlamentben. Így tett az OĽaNO képviselőnője, aki látszólag nem törődött a tünetmentesség követelményének, hiszen hétfőn még erős fejfájásra és étvágytalanságra panaszkodott. A Közegészségügyi Hivatal határozata szerint viszont ilyen előzmények után kötelezően karanténban kellett volna maradnia öt napra, amit ezek szerint nem tartott be. Biztos munkálkodott benne a hivatástudat, hogy a kormányának a reformjait mindenáron támogatnia kell, nehogy aztán pont az ő szavazata hiányozzon. Hát nem rajta múlott.

Amerikából jöttek

Mint ahogy az amerikai katonákon sem múlik az, hogy egy sikeres szlovákiai hadgyakorlaton mutassák be, mennyire hatékonyak a fegyverforgatás terén. Szerdán késő este begördült a konvojuk Szlovákiába, de azt minden érintett fél hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem a még mindig kiélezett ukrán helyzet miatt manővereznek nálunk. A Csehországból érkező harckocsioszlopot a cseh-szlovák határon tiltakozók csoportja várta, köztük a levitézlett nemzetiek idétlenkedő vezére is. Szlovákiában igencsak elszaporodtak az oroszimádó birkák, hát csak bégessenek kedvükre, legalább van kin röhögni. Közben meg vagy 2 ezer G. I. Joe megmutathatja a szlovák haderő képviselőinek, mitől a világ legerősebb serege az amerikai.

Higgy neki, hisz zsaru

Ami az állóképességet illeti, az ellenzéki térfélen még mindig nem lefutott a meccs. A lavírozgató Peter Pellegrini nagyon sokáig úgy tűnt, verhetetlen a népszerűségben. Aztán a korábbi főnöke, a minden hájjal megkent Robert Fico addig nyomult és használta ki a kormány szerencsétlenkedéseit, hogy már ott liheg az egykori kollégája tarkójára. És most a többszörös exkormányfő rá is tett egy lapáttal: minden arra vall, hogy Ficóék az egykori országos rendőrfőnökkel erősíthetnek és politikai pályára lép a börtönszagú Tibor Gašpar, aki jópár hónapot csücsült vizsgálati fogságban. A Smer elnöke általában olyan arccal nyilatkozik, mint aki előtte bekapott volna egészben egy citromot, de ennek ellenére úgy tűnik, nem vesztette el a humorérzékét. Hiszen most is arról papol, hogy napirendre kell kerülnie a jogállamiság kérdésének. Mintha eddigi pályafutása alatt nem taposta volna azt két lábbal éveken keresztül. Természetesen nyilvánvaló, hogy szerinte Gašpar ártatlan, és ha politikai pályára lép, akkor az ő csapatától megkap minden szükséges támogatást. Az exfőzsaru jelenleg szabadlábon ficánkol. De azt ne feledjük, hogy még mindig azzal vádolják őt a hatóságok, hogy amikor még lovon volt, a rendőrségen belül egy bűnszervezetet irányított. Ennek a bűnbandának meg éppen az volt az egyik feladata, hogy a Smer útját egyengesse, és a vele kekeckedő akkori ellenzéket meg tegye tönkre.

