Érdemes idén pályázni a Kisebbségi Kulturális Alapnál, csaknem kétmillió euróval oszthat el többet

Sok pénz megmaradt a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) költségvetésében a járvány miatt: tavaly a támogatási összeg mintegy negyede megmaradt, amit idén kioszthatnak. A magyar kisebbség kulturális szervezetei a szokásos mintegy 4 millió helyett több mint 5 millió eurót használhatnak fel.

A szokásos éves 8 millió euró mellett – amelyből 7,6 millió eurót fordítanak támogatásra – további csaknem kétmillió eurót használhat fel idén a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA). A kétmillió euró a korábbi évek „megtakarítása”, a járvány miatt ugyanis a rendelkezésre álló összeg egy részét ki sem osztották, sok pályázó pedig visszaadta a neki megítélt támogatást.

„A támogatási tevékenységre felhasználjuk a ki nem merített összeget 933 158 euró értékben, és a visszafizetett támogatást, amelynek összege 916 742 euró” – tájékoztatta a Paramétert Alena Kotvanová, a KKA igazgatója.

A Paraméter számításai szerint az alap így idén a rendes éves, 7,6 millió eurós támogatással együtt 9,449 millió eurót oszthat szét. Ennek 53 százalékát, vagyis 5,008 millió eurót kaphatják meg a magyar kulturális szervezetek és a kulturális életben aktív magánszemélyek. Az összeget azonban még csökkentheti, hogy egyes 2021-es projekteket idén fognak megvalósítani, és ezek támogatását idén fizetik ki. „Ennek a támogatásnak az összege még nem végleges” – tájékoztatott az alap.

Átlagosan 300-350 ezerrel több jut minden területre

A magyar kisebbség támogatását a három szakterület – közművelődés, irodalom és sajtó, művészeti tevékenység – között 36:33:31 arányban osztják fel.

Ez azt jelenti, hogy a közművelődési területre pályázók 1,8 millió euróra számíthatnak, az irodalom és sajtó 1,652 milliót kap, a művészeti projektekre pedig mintegy 1,552 millió euró jut.

Ezek az összegek átlagosan 300-350 ezer euróval magasabbak, mint egy normális évben.

Több havi késésben az alap, de a minisztérium szerint nem az igazgató a hibás

Az alap február elején hirdette ki az első pályázati felhívásait, ami jelentős késést jelent az elmúlt évekhez képest. Az utolsó pályázati felhívásra pedig február végéig várni kell, a pályázatok elbírálása pedig csak a március 31-i leadási határidő után, vagyis áprilisban kezdődhet. A korábbi években legkésőbb november végén kiírták a pályázatokat, februárban és márciusban pedig már üléseztek a pályázatokat értékelő szakmai tanácsok. Ehhez képest több mint két hónapos késésben van az alap. A késés - és a járvány, amely még mindig nem ért véget - a pályázók számát is csökkentheti, vagyis egy pályázó így még magasabb támogatásra számíthat.

Az igazgató szerint a jelenlegi késésnek több oka is van. „Az egyik ok a 2021-es kérvényezőkkel való szerződések adminisztrációjában bekövetkezett csúszás, a másik pedig az, hogy az Alap személyi és anyagi erőforrásainak nem voltak megfelelőek” – magyarázta Kotvanová. Hozzájárult a csúszáshoz az is, hogy az alap szakmai tanácsaiba új tagokat kellett választani, igaz, a választások már tavaly novemberben lezajlottak. Az igazgatótanácsot csak a szakmai tanácsok ülése után lehetett összehívni.

A késés miatt nem hibáztatja az igazgatót a kulturális minisztérium sem, pedig Kotvanová már augusztus 1-től irányítja az alapot. A szaktárca szerint az alap augusztus és december között írta alá a legtöbb szerződést.

„Az alap 2021-ben 1415 szerződést írt alá a pályázókkal, ezek 85 százalékát 2021 második félévében kötötték meg” –védte az új igazgatót a kulturális minisztérium.

Kiemelte azt is, hogy a második félévben hozta létre az alap a kisebbségi kulturális szervezetek nyilvántartását is, de ezt az a törvény írta elő számára, amit a minisztérium javaslatára fogadott el a parlament. Az alap munkáját nehezítette az is, hogy ősszel új tagokat kellett választani a szakmai tanácsokba, de ez kétévente eddig is megtörtént.

„Összességében a késést több tényező befolyásolta: a 2021-es kérvényezőkkel késett a szerződések aláírása, az Alap személyi és anyagi erőforrásai nem elégségesek, az új nyilvántartási eljárás kialakítása és a szakmai tanácsok tagjainak megválasztása is sok időt vett el, de a járvány is hozzájárult a késéshez, jelentősen gyengítette az Alapban dolgozó csapatot” – magyarázta a késést a kulturális minisztérium.

Késik a törvény elfogadása is

Az alap munkáját gyorsíthatná a róla szóló törvény elfogadása, de a képviselők már második alkalommal halasztották el a tárgyalását. Ez várhatóan a jelenlegi 8 millióról 8,3 millióra növeli majd az alap éves költségvetését, és ebből a jelenlegi 5 százalék helyett 6-ot költhetnek majd működésre. Pénzben kifejezve ez 100 ezer euró pluszt jelent az alapnak: a jelenlegi 400 ezer helyett csaknem 500 ezerből fedezheto működését. A teljes költségvetés emelésének köszönhetően emelkedik azonban a támogatásra használható összeg is: a jelenlegi 7,6 millióról 7,8 millióra. Mivel azonban a törvény elfogadására legkorábban márciusban lehet számítani, a pluszpénzt talán csak áprilisban vagy májusban kaphatja meg az alap.

- lpj -