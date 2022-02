Egy dunaszerdahelyi kaszinóban kellett megtudnia, hogy apját egy cipőfűzővel fojtották meg

Beismerő vallomást tett egy 2001-es csallóközi gyilkosság kapcsán Bugár György, a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi bűnszervezet egykori tagja.

Balra: Szamaránszky Roland a Specializált Büntetőbíróságon, jobbra: Sánka René körözési fényképe - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: TASR/rendőrség)

Bugár csütörtökön (február 17.) került a vádlottak padjára a Specializált Büntetőbíróságon, ahol még tavaly decemberben történt vádemelés a dunaszerdahelyi Sánka René ellen 2001-ben elkövetett gyilkosság ügyében. A decemberi tárgyaláson Bugár koronavírus-fertőzés miatt nem tudott megjelenni, ezúttal viszont már semmi akadálya nem volt annak, hogy elővezessék az ilavai börtönből a 21 éves szabadságvesztését töltő férfit.

A tárgyaláson a másik két vádlott - szintén a Sátor-féle egykori maffia jogerős börtönbüntetésüket töltő tagjai -, Szamaránszky Roland és Vlčko Pál is megjelentek.

Bugár rögtön a tárgyalás elején kijelentette, hogy bűnös, és sajnálja, hogy részt vett a szóban forgó bűntény elkövetésében. Ezt követően pedig részletes beismerő vallomást tett.

A vádlott a vádirattal egybehangzóan azt állította, hogy Sánkát 2001-ben azért kellett meggyilkolni, mert egy büntetőügyben terhelő vallomást tett az akkor épp vizsgálati fogságban lévő Szamaránszky "Paprika" Árpádra, a vádlott Szamaránszky Roland ("Kis Paprika") bátyjára, aki amellett, hogy minden valószínűség szerint az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosság egyik elkövetője volt, Sátor Lajos egyik legközelebbi emberének számított.

Bugár pár éve meg is mutatta a hatóságoknak, nagyjából hol hantolták el az akkoriban kocsilopásokkal is szóba hozott Sánka René holttestét. A dunaszerdahelyi járásbeli Vásárút környékén lévő helyszínen azóta viszont olyan sűrű erdő nőtt, hogy lehetetlenné vált az emberi maradványok felkutatása.

Bugár György a Specializált Büntetőbíróság folyosóján (Fotó: Paraméter)

A vádlott elmondása szerint a gyilkosságot Sátor Lajos "kivégzőosztaga" követte el, és összesen hatan voltak jelen a helyszínen - de közülük már csak ő és vádlottársa, Szamaránszky Roland élnek.

Egy csákány lehetett a gyilkos fegyver

Bugár György elmondása szerint Szamaránszky Rolandnak kellett megölnie Sánkát - ezt maga Sátor parancsolta meg neki, hiszen az ő bátyját sodorta "veszélybe" a sértett. Szamaránszky a tett színhelyén neki is állt, hogy megfújtsa a 25 éves férfit - akivel egyébként Dunaszerdahelyen egy lépcsőházban nőttek föl. Ám a feltételezett tettes nem járt sikerrel, a férfi nem fulladt meg.

"Ekkor Nagy Frédi kivette a csákányt Márik Andor kezéből, és fejbevágta vele az illetőt. (...) Frédi mérges is volt, hogy Roli nem tudta megfojtani, és aztán neki kellett fejbevágnia"

- ecsetelte Bugár a gátlástalan kivégzést, mire a tárgyalóteremben egyszerre fakadtak sírva az áldozat jelenlévő hozzátartozói. Tőlük a tárgyaláson Bugár később bocsánatot kért.

"Tudom, hogy ezt nem lehet visszacsinálni, de ha lehetne, megtenném. Értelmetlen volt az egész. Ha meg tudnám mutatni a testet, megmutatnám, de annyira megváltozott azóta a helyszín, hogy az egész erdőt ki kéne irtani, hogy megtalálják"

- mondta Sánka édesanyjához és lányához fordulva a vádlott.

Bugár szavaira Szamaránszky Roland saját ártatlanságát hangoztatva úgy reagált, hogy vádlottársa minden szava hazugság.

Ugyanígy tett Vlčko Pál is, aki szerint koholmány, ami a vádiratban szerepel - vagyis az, hogy egy másik személlyel ő csalta tőrbe, és "szállította le" Sátor Lajosnak a későbbi áldozatot. A nagymegyeri Vlčko hozzáfűzte: a 2019-es maffiaper során is elítélték már egy olyan gyilkosság miatt, amihez - állítása szerint - nem volt semmi köze, és úgy véli, hogy a most tárgyalt ügy is hasonló. Hangsúlyozta, hogy ő gazdasági bűncselekményeket követett el a bűnszervezet kötelékében, és nem emberöléseket. Ez egyébként régi bűntársai szerint is igaz, ugyanakkor a maffiacsoport körében köztudomású volt, hogy Sátor "kivégzőosztaga" szinte mindig eltette láb alól azokat a "fehér lovakat", vagyis strómanokat, akikkel a Vlčko által tető alá hozott adócsalásokat véghez vitték.

Vlčko Pál (Fotó: Paraméter)

"Amit elkövettem, azért a mai napig nem büntettek meg, amit pedig nem, azért meg elítéltek"

- szögezte le Vlčko a tárgyaláson.

Rosszfiúk

A vádlottak kihallgatását követően Ružena Sabová, a bírósági szenátus elnöke az áldozat édesanyját szólította a tanúk padjára. Az asszony elmondta, hogy a fiával nagyjából egyidős Szamaránszky fivérek ugyanabban a lépcsőházban nőttek fel Dunaszerdahelyen, ahol ők is laktak.

Az anya beszámolt arról, hogy eltűnése előtt Sánka Renének már voltak konfliktusai "Paprikáékkal", egyszer például a férfi elpanaszkodta anyjának, hogy megverték, levetkőztették, és vízbe akarták fojtani.

"Szörnyen kérleltem őt, hogy ne legyen a társaságukban, ne barátkozzon velük. Ezek a fiúk már kicsi korukban is nagyon rosszak voltak, egyfolytában verekedtek"

- idézte fel a több, mint két évtizeddel ezelőtti történéseket az áldozat édesanyja.

Szamaránszky Roland (Fotó: Paraméter)

A tárgyaláson Sánka René öccsét és lányát is tanúként hallgatták ki. A sértett öccse arról számolt be, hogy amikor testvére eltűnt, próbált kutakodni utána, de azon kívül semmit nem tudott kideríteni, hogy bátyját utoljára egy dunaszerdahelyi billiárdklubban látták, aztán pedig mintha elnyelte volna a föld.

Sánka René lánya még csak kisgyermek volt apja eltűnésekor - így az akkori időszak történéseiről nem tudott beszámolni. Azt viszont elmesélte, hogy néhány évvel ezelőtt kapott először hitelesnek tűnő információt arról, mi történhetett apjával. Pár éve, amikor egy dunaszerdahelyi kaszinóban dolgozott, és a Sátor-féle egykori bűnszervezet keménymagját már elfogta a rendőrség, egy hajnalon az egyik vendég azt kérdezte tőle, hogy Sánka René az ő apja volt-e.

"...ez a srác elmesélte nekem, hogy Szamaránszky Roland, vagyis Kis Paprika cipőfűzővel fojtotta meg az édesapámat. Hozzátette azt is, hogy azért kellett a Rolinak megölnie őt, mert apukám útjában volt a bátyjának"

- mondta a bíróságon a nő. A csütörtöki tárgyalásra egyébként a szóban forgó férfit is beidézték tanúként, de nem tudott megjelenni. A következő tárgyalási napra áprilisban kerül sor, amikor várhatóan őt, és két további olyan szabadlábon lévő személyt is kihallgatnak, akiknek közük volt a dunaszerdahelyi bűnszervezet által elkövetett gyilkosságokhoz.

(Barak Dávid)