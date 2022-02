Heger befektetési lehetőségeket lát Afrikában

Az Európai Unió-Afrikai Unió csúcstalálkozót Szlovákia elsősorban a párbeszéd lehetőségének látja, amely keretében a két fél tisztázhatja, hogyan segítsen egymásnak. Ezt Eduard Heger kormányfő közölte pénteken, a csúcstalálkozó második napján, miután kétoldalú tárgyaláson vett részt Ruanda elnökével, később pedig Ghána elnökével. Brüsszelből a TASR tudósítója tájékoztatott.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

Heger a csúcstalálkozó után arról is beszélt, hogy a csúcstalálkozó Szlovákia számára jó alkalom arra, hogy az ország felmérje az új befektetési lehetőségeket, és biztosítsa ezek megfelelő politikai előkészítését.

„A csúcstalálkozóban főleg a kölcsönös segítségnyújtásról és az együttműködés fejlesztéséről szóló párbeszéd lehetőségét látom konkrét területeken.

Azt akarjuk, hogy az afrikai országok a partnereink legyenek, és hogy ez ne az adományozás és adományfogadás relációt jelentse. Ha tudunk nekik segíteni abban, hogy a gyártás a saját kontinensükön induljon be, akkor az biztosan hasznos, és nem kellene ezt elutasítanunk” – közölte a szlovák kormányfő, és példaként a saját vakcina előállítását hozta fel Afrikában.

Heger pénteken először Paul Kagame ruandai elnökkel találkozott. Többek között az atomenergiáról beszéltek, mert Ruanda ezen a területen tervez fejlesztéseket, Szlovákiának pedig sok tapasztalata van az atomenergiával. Beszéltek a nők arányáról is a politikában. Heger értékelte, hogy a ruandai parlamenti képviselők 62 százaléka nő, a kormányban pedig ez az arány 52 százalékon van. Heger a koronavírus elleni magasabb átoltottsági arányt is méltatta, ahogy az ország saját vakcina gyártásával kapcsolatos ambícióit is. A kormányfő a ruandai befektetési lehetőségekről is tárgyalt Kagaméval.

Heger második kétoldalú találkozója pénteken Nana Akufo-Addo ghánai elnökkel volt. Mivel Ghánában alacsony az átoltottság, Szlovákia koronavírus elleni vakcinákat küld az országba. Szlovákia továbbá támogatja Ghána azon erőfeszítéseit, amelyeket a biztonság megerősítése érdekében tesz.

A kormányfő szerint a kétnapos csúcstalálkozó sikeres volt. „Szlovákia szempontjából is hasznos volt a találkozó, mert mint tudjuk, Afrikával nem sokat foglalkozik a sajtó, és az ritkán téma a társadalmi diskurzusban.

Ugyanakkor az egész kontinens nagy lehetőségeket rejt magában. Bármely befektetés, amely ott gazdasági növekedéshez vezet, mindkét fél számára jövedelmező” – állapította meg a kormányfő. Heger reményét fejezte ki az iránt, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a szlovákiai befektetők is hasznát veszik.

(TASR)